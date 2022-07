Igor Tudor à Marseille dès lundi ?

AL

Meunier Tudor plus. Après le départ précipité de Jorge Sampaoli ce vendredi , à la suite des divergences concernant le mercato phocéen, l'Olympique de Marseille s'est réorienté vers Igor Tudor, licencié à la surprise générale par le Hellas Vérone fin mai. Selon RMC Sport, le jeune technicien croate, âgé de 44 ans, serait le choix prioritaire de Pablo Longoria, qui penserait également à Roberto De Zerbi, dans le flou au Shakhtar Donetsk. Les discussions sont en cours et un accord pourrait être trouvé avant lundi, jour imaginé pour sa présentation à la presse.Adepte d'un football offensif et léché au Hellas, qu'il a hissé au neuvième rang de Serie A la saison passée, l'ancien défenseur du Hajduk Split et de la Juventus, fanatique du 3-4-2-1, n'a toutefois jamais connu la Ligue des champions en tant qu'entraîneur et n'a pas encore brillé par des résultats et de l'argenterie à long terme. En échec à Galatasaray, au PAOK, mais aussi en tant qu'adjoint d'Andrea Pirlo à la Juve (2020-2021), Tudor n'est pas une « pointure » , au sens littéral du terme.Jonathan Rhys-Meyers, des, n'a qu'à bien se tenir.