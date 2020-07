Hakimi, le coup génial de l’Inter

En déboursant 40 millions d’euros au Real Madrid, l’Inter s’est offert les services d’Achraf Hakimi pour cinq saisons. Un joli coup, aussi bien économiquement que sportivement, tant le profil du Marocain qui évoluait cette saison à Dortmund semble coller à la philosophie d’Antonio Conte. Doucement, mais sûrement, les Nerazzurri sont en train de bâtir une équipe assez excitante.

Le profil parfait pour le 3-5-2 de Conte

Allô Real ?

Par Félix Barbé

Romelu Lukaku l’été passé. Christian Eriksen cet hiver. Et maintenant Achraf Hakimi, alors même que le mercato estival italien 2020 ne démarrera officiellement qu’au 1septembre. En actant l’arrivée du Marocain à la fin de l’été , l’Inter vient assurément de signer un troisième gros coup sur le marché des transferts en moins d’un an. Coût de l’opération ? Quarante millions d’euros, et voilà l’arrière droit formé au Real Madrid dans les valises intéristes pour cinq années. Un prix qui apparaît dérisoire au vu du marché actuel, des qualités d’Hakimi et aussi de son âge : 21 ans seulement.Il n'y a pas de doute là-dessus : Achraf Hakimi figure avec Trent Alexander-Arnold comme le latéral droit avec le plus gros potentiel sur la planète foot. Le Marocain au visage de bambin sort de deux saisons pleines en prêt, du côté du Borussia Dortmund. Si la première lui avait surtout permis de prendre la température du haut niveau (il était positionné à un poste de latéral pur, principalement côté gauche), c’est bien lors de la cuvée 2019-2020 qu’Hakimi a pu exploser aux yeux du monde. Preuve en est, le natif de Madrid a inscrit cette saison neuf buts toutes compétitions confondues (contre trois seulement la saison dernière), et délivré dix passes décisives rien qu’en Bundesliga. La raison de ce boom statistique ? Un changement de schéma tactique de Lucien Favre, passé d’un 4-2-3-1 à un 3-4-3, avec un Hakimi placé dans un rôle de piston droit qui lui sied à merveille. Un poste lui permettant d’occuper la totalité du couloir et de se délaisser de pas mal de responsabilités défensives. Et ça tombe bien : c’est exactement dans ce rôle qu’Antonio Conte devrait se servir du bonhomme en Italie.À l’Inter, Hakimi devrait prendre la place d’Antonio Candreva sur le côté droit du désormais classique 3-5-2 de Conte. Même si l’Italien, arrivé de la Lazio en 2016, a rendu de braves services depuis quatre ans et figure cette saison encore comme le meilleur passeur desen Serie A (sept offrandes), il ne semble pas avoir les capacités de faire passer un réel cap aux Milanais, du haut de ses 33 ans. Une mission qui semble au contraire à la portée du Marocain, qui vient compléter un schéma tactique qui apparaissait encore bien vide il y a douze mois. Avec désormais une solide défense à trois dirigée de main de maître par Stefan de Vrij, la touche créative dispensée par Christian Eriksen et la complémentarité offensive du duo Lukaku-Martínez ( en attendant Griezmann, en cas d’échange avec le Barça pour l’Argentin ? ), l’Inter est en train de se créer une vraie force collective. Forcément, certaines zones d’ombre continuent de persister dans le onze, notamment au poste de piston gauche, où Cristiano Biraghi peine à convaincre. Mais ce recrutement ambitieux a au moins le mérite d’envoyer un signal fort à la concurrence. Actuellement troisièmes de Serie A et déjà quasiment qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, lesseront plus que jamais présents aux avant-postes la saison prochaine, tant sur le plan national que continental.Reste une question en suspens : qu’est-il donc passé par la tête du Real Madrid pour laisser filer sa pépite ? D’une manière générale, Zinédine Zidane n’a jamais réellement montré une énorme confiance envers Hakimi, qui aurait été cantonné à un rôle de doublure en cas de retour dans la capitale espagnole. Dans la tête de l’entraîneur français, Dani Carvajal était, est et restera l’option prioritaire. Lesse seraient notamment interrogés sur les capacités d'Hakimi à évoluer dans une défense à quatre, lui qui est si souvent porté vers l’avant. Pourquoi alors ne pas lui laisser une chance en tant qu’ailier, un poste qu’il a parfois occupé dans la Ruhr ? Qui plus est alors que Zizou procède souvent à un large turnover entre Rodrygo, Bale ou encore Isco, et qu’aucun d’entre eux ne s’est encore définitivement imposé. Difficile de le savoir. Seuls les dirigeants madrilènes et leur coach ont la réponse. À plus de 1500 kilomètres de là, les Intéristes ne cherchent pas à comprendre.