Grenade renverse et piège l'Atlético

Granada (4-4-2) : Maximiano - Neva, Torrente, Sánchez, Arias (Díaz, 46e) - Machís (Escudero, 66e), Ruiz (Monchu, 79e), Milla, Puertas - Luis Suárez Charris (Bacca, 90e), Molina (Eteki, 79e) : Entraîneur : Robert Moreno.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Trippier, Felipe, Kondogbia (Herrera, 68e), Hermoso, De Paul (Correa, 68e) - Carrasco (Lodi, 78e), Koke, Lemar - Luis Suárez (Cunha, 68e), Félix. Entraîneur : Diego Simeone.

Pour la réception de l'Atlético à Los Cármenes, en match en retard de la neuvième journée ce mercredi soir, Grenade l'a brillamment emporté (2-1). Un premier succès en 47 ans face aux Matelassiers qui, de leur côté, enchaînent un quatrième revers consécutif.Comme souvent, l'Atléti n'a pas perdu de temps et João Félix, titularisé pour la troisième fois seulement, a bien fait de le souligner. Dos au but, le Portugais a éliminé Germán Sánchez d'un contrôle orienté avant de s'engouffrer dans la défense andalouse et de conclure d'une frappe croisée pour l'ouverture du score. Mais la formationa, une fois n'est pas coutume, été victime de sa déconcentration. Esseulé dans l'entrejeu, Darwin Machís n'a ainsi eu aucune difficulté à se retourner et à enrouler son ballon, dans le petit filet de Jan Oblak. Félix, d'un tir stoppé par Luís Maximiano (40) et d'un coup de tête signalé hors jeu (44), pensera brièvement remettre les siens devant, sans succès.Le rapport de force est dès lors inversé au retour des vestiaires. Intenable, Félix a trouvé le poteau d'une frappe lointaine (60) avant de voir, sur le contre suivant, Jorge Molina conclure le service en retrait de Luis Suárez Charris, homonyme de. Poussifs, les hommes de Diego Simeone n'auront jamais réussi à se sortir du piège grenadin, malgré une ultime reprise de Matheus Cunha (90).Au classement, l'Atlético s'enlise donc à la cinquième place et voit Valence, huitième, se rapprocher d'un point. Loin derrière, Grenade remonte au douzième rang, à six unités des places européennes.