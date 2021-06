Giroud de secours

Sorti peu avant la pause sur blessure, Karim Benzema a laissé place à Olivier Giroud, qui ne s'est pas gêné pour planter un doublé opportuniste en fin de match (3-0). Signe que le destin a le sens de l'humour, mais surtout que l'équipe de France aura quoi qu'il arrive un attaquant digne de ce nom en pointe lors de l'Euro à venir.

Par Adrien Candau

À en croire Didier Deschamps, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Karim Benzema a dû s'accommoder d'une petite béquille et sortir avant la mi-temps de ce France-Bulgarie, aisément dominé par les Bleus (3-0). Pas de panique : l'attaquant du Real Madrid devrait bien être l'avant-centre de la sélection, lors du prochain Euro. Et dans le pire des cas, l'équipe de France a toujours un type capable de sortir sa grande carcasse du banc pour faire le boulot : Olivier Giroud, auteur d'un doublé ce mardi, qui le rapproche à cinq petites unités du record de buts en sélection de Thierry Henry (51). Le phénix de Grenoble a posé son souffle sur la nuque de l'anaconda des Ulis.Ses deux banderilles, bien sûr, ne font pas dans le chef-d’œuvre esthétique. Plutôt dans le savoir-faire discret et millimétré d'un type qui sait y faire dans la surface. En atteste sa première réalisation, une déviation de l'extérieur du pied gauche, qui vient couper un centre tendu de Pavard. La seconde, plus simple, doit beaucoup au travail de Ben Yedder, venu servir l'attaquant de Chelsea sur un plateau d'argent. Et alors ? Alors Olivier Giroud continue de marquer et de fredonner sa petite musique au sein de l'orchestre France. Certes, le numéro neuf ne joue plus les premiers violons, relégué au second plan par un Karim Benzema aux qualités footballistiques intrinsèquement supérieures. Parfois, certains matchs exigent cependant qu'on joue une autre partition et reléguer complètement au placard l'option Giroud n'est probablement pas au programme de Didier Deschamps. Ce mardi, le technicien français ne peut ignorer la fluidité des échanges du trio Griezmann-Benzema-Mbappé, comme il ne peut zapper le réalisme de Giroud, qui se sera finalement avéré nettement plus létal que les deux derniers cités.Comme l'ancien Montpelliérain semble se satisfaire de son nouveau statut de remplaçant, sa cohabitation avec Karim Benzema n'est probablement plus un problème potentiel de vestiaire, mais bien une solution alternative, une carte que Didier Deschamps peut dégainer à tout moment. Que KB9 souffre de problèmes physiques comme ce soir, où nécessite (fort logiquement, à 33 ans passés) d'être remplacé en fin de match, DD peut voir venir. Olivier Giroud, du haut de ses presque deux mètres, à ce qu'il faut pour être sa petite clé anglaise, capable de triturer les boulons qu'il faut, pour que les Bleus en aient toujours sous le capot. Rassurant et précieux, pour un type que ni le manque de temps de jeu, ni les critiques souvent injustes n'ont décidément su perturber. Moralité ? Quoi qu'il arrive lors de l'Euro à venir, l'équipe de France aura un numéro neuf digne de ce nom à aligner en pointe. Que son avant-centre s'appelle Karim Benzema ou Olivier Giroud.