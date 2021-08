Galtier-LOSC, retrouvailles sous haute tension

Trois mois après le titre de champion de France conquis avec Lille, Christophe Galtier est déjà de retour dans le Nord, sur le banc de l’OGC Nice. Depuis son départ, les relations avec Olivier Létang restent tendues et les deux clans se clashent par médias interposés.

Létang a serré les vis

L’#OGCNice est heureux de confirmer la nomination de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur principal, avec effet immédiat.Le communiqué d’@INEOS — OGC Nice (@ogcnice) June 28, 2021

La poignée de main aux oubliettes

Lorsque le nom de Christophe Galtier sera prononcé par le speaker du stade Pierre-Mauroy ce samedi, quelle sera la réaction des supporters du LOSC ?confie Benjamin André en conférence de presse, ce jeudi.(en 2017)Tout en haut, c’est jusqu’au titre de champion de France, le quatrième du club après 1946, 1954 et 2011. Si l’apothéose a été atteinte sportivement, en coulisse, c’est une tout autre affaire. Depuis l’annonce officielle de son départ du club , deux jours après la conquête du titre, Christophe Galtier ne cesse de s’attirer les foudres d’Olivier Létang, le boss du LOSC, qui lui reproche de ne pas l’avoir informé de sa décision de partir. Pourtant, l’ancien coach lillois estimait, dans un entretien accordé à, le 25 mai dernier.Après les excellents résultats obtenus à la tête de Lille, l’actuel entraîneur de Nice voulait partir et être libéré de sa dernière année de contrat pour services rendus, après la quête de l’Hexagoal et la qualification en Ligue des Champions.Mais le souhait de Galtier va se heurter à un obstacle de taille : Olivier Létang. Le président lillois affirme ne pas avoir été informé de la décision de l’ancien technicien., assure dans les colonnes dele dirigeant, pourtant au courant des intentions de Christophe Galtier depuis le mois de février selon l'entraîneur. Alors que la rumeur OGC Nice prend de l’ampleur au début de l’été, l’ancien président du Stade rennais veut 10 millions ou rien de la part du club qui voudra racheter la dernière année de contrat de Galtier.Les négociations s’étirent jusqu’au 28 juin et un accord est finalement trouvé aux alentours de 5 millions d’euros. Le chapitre est désormais clos ?Dans sa première interview en tant que coach niçois, toujours dans les colonnes de, Christophe Galtier en remet une couche en faisant porter le chapeau à Olivier Létang, sans pour autant le nommer.La rencontre Lille-Nice, prévue ce samedi après-midi à Pierre-Mauroy, tombe au meilleur des moments pour le troisième round. Et cette fois-ci, c’est Olivier Létang qui frappe en premier., s'est défendu Olivier Létang sur France Bleu Nord Il n’en fallait pas tant à Christophe Galtier pour rebondir, froidement, en conférence de presse Une réaction sur les dires de son ancien président ?Et si la prochaine étape de cette guéguerre avait lieu sur Doctolib ?