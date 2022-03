Fin de saison pour Amine Adli, touché à la cuisse contre les Féroé

Verletzungs-Updates: Amine Adli wird wegen eines Sehnenrisses im Oberschenkel in dieser Saison nicht mehr für die #Werkself auflaufen können. Florian Wirtz wurde erfolgreich operiert. Mehr: https://t.co/6fbv6bgPJv — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 27, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sorti en larmes sur blessure jeudi dernier lors du match des Bleuets face aux Îles Féroé à Calais (2-0 ), Amine Adli a passé une IRM, et le verdict est sans appel. L'ailier de 21 ans du Bayer Leverkusen est victime d'une déchirure des ligaments de la cuisse droite.Un absent de plus pour un Bayer Lervekusen de plus en plus démuni. En plus de l'ancien Toulousain, le Bayer a déjà perdu pour le reste de la saison sa pépite Florian Wirtz , ainsi que le meilleur buteur du club et deuxième de Bundesliga derrière Lewandowski (20 buts) Patrik Schick (mollet), Jeremie Frimpong (cheville) et Timothy Fosu-Mensah (tendon).Heureusement qu'il reste Moussa Diaby.