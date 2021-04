Euro 2020 : huit villes précisent leur jauge d'admission

AL

Enfin du concret ?Après les gros doutes de Bilbao et Dublin , le peuple attendait des précisions. Elles sont arrivées assez rapidement. Plaque tournante de l’organisation de l’Euro, l’accueil des supporters a été défini dans huit des douze stades retenus pour la compétition (11 juin - 11 juillet).Budapest a beaucoup d'ambition et vise un accueil à 100%, les stades de Saint-Pétersbourg et de Bakou seront eux remplis à 50% minimum. Amsterdam, Bucarest, Copenhague et Glasgow ont fixé leur jauge entre 25% et 33%, tout en indiquant que le pourcentage pourrait être revu à la hausse d’ici 10 jours. Enfin, Londres a confirmé une jauge minimale de 25% pour les trois premiers matchs de poules et les huitièmes de finale.Pour les déplacements de supporters, l’UEFA a indiqué que les détenteurs de billets ne disposeront pas de passe-droits et devront se conformer aux mesures en vigueur dans les pays hôtes.Des concessions pour vibrer à nouveau.