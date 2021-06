Et si c'était l’heure pour Lloris de passer le flambeau ?

Comme un certain nombre d’autres Bleus, Hugo Lloris est passé complètement au travers de son Euro 2020. Moins tranchant, moins décisif, moins solide, tout simplement moins brillant, le capitaine centenaire a semblé, pour la première fois, dégager l’impression que son poste de numéro 1 chez les Bleus pouvait être en danger. Derrière, Mike Maignan va commencer à sérieusement gratter à la porte. Et s’il était temps de passer le témoin ?

Lloris et périls

Magique Mike

Par Alexandre Aflalo

Une demi-volée arrêtée au bout d’une extension à la 14minute d’Allemagne-France, en demi-finales de l’Euro 2016. Une double intervention kamikaze sur une tête de Cáceres puis devant Godín juste avant la mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde 2018. Une allonge absolument sublime pour détourner des filets une frappe lourde d’Alderweireld face à la Belgique, en demi-finales de ce même Mondial. Comme des flashs, les instants de brillance d’Hugo Lloris avec l’équipe de France racontent en pointillé l’histoire d’un gardien qui a été absolument décisif sur la route des plus grandes histoires des Bleus ces dernières années. Rapidité, vivacité, agilité, assurance ; tout ce qui faisait le Lloris de 2016 et de 2018 dans les grands moments et qui, cruellement, semble lui avoir manqué en 2021.Hugo Lloris est depuis dix ans le capitaine évident, et depuis 2009 le gardien numéro un incontesté des Bleus. Si bien qu’on est presque surpris de voir poindre un bout de semblant de déclin, comme un événement dont on n’aurait jamais imaginé être les témoins. Pourtant, le constat semble clair : à 34 ans, le Niçois, qui a vécu toutes les compétitions majeures des Bleus depuis l’Afrique du Sud en 2010, donne l’impression d’avoir raté sa première grande compétition. En phase de groupes, outre un match d’ouverture face à l'Allemagne où il aura joué son rôle sans particulièrement briller (1 tir cadré subi, 1 arrêt), laissant cela à sa défense, il n’aura pas pu empêcher les fuites dans la défense bleue face à la Hongrie (1 but encaissé, 2 arrêts) et aura surtout complètement coulé face au Portugal, avec ce penalty provoqué sur une sortie ultra dangereuse sur Danilo et deux buts encaissés sur penalty. Après le match, les statistiques faméliques du portier de Tottenham dans l’exercice refaisaient surface : avant la Suisse, c’était 18 buts encaissés sur 20 penaltys pour Lloris avec les Bleus, dont les 15 derniers. Et, de façon presque prophétique, aucune séance de tirs au but vécue sous le maillot de l’équipe de France.Face à la Suisse, cette statistique aurait pu venir le hanter à nouveau. Un temps, on a bien cru qu’il allait se reproduire un scénario similaire au France-Irlande de 2016, avec des Bleus menés 1-0 qui ont pu compter sur un Lloris solide, avant de retourner leur adversaire en 3 minutes. Avec ce face-à-face à onze mètres remporté face à Rodríguez, Lloris tenait son moment. Il revêtait à nouveau la cape du héros. Le scénario de la fin du match, avec ces 2 buts encaissés dans les dix dernières minutes, l’accable forcément, même s’il n’est pas le seul. Et son zéro pointé sur la séance de tirs au but, la première de sa carrière en équipe de France donc, a fait mal à voir. En toute fin de rencontre, connaissant son talent relatif dans l’exercice, on en venait même à se demander si Didier Deschamps oserait une « Van Gaal » en faisant entrer son troisième gardien, Mike Maignan, expert en la matière. Très attaché aux symboles et à la hiérarchie, Didier Deschamps a sans doute jugé qu’il valait mieux ne pas sortir son gardien titulaire et capitaine dans un moment si important.Le poste de gardien est un poste ingrat, où l’on se souviendra toujours plus des ballons qu’on a laissé passer que ceux qu’on a maintenus hors de ses filets. Pour tous les arrêts et moments décisifs de Lloris en équipe de France, on aura toujours aussi en tête les 3 buts encaissés contre l’Argentine, sa boulette devant Marko Mandžukić en finale du Mondial, ces penaltys qu’il n’a pas su arrêter, cet Euro 2021 durant lequel il aura encaissé plus de la moitié des tirs qu’il a subis (8 sur 14). Tout capitaine qu’il est, Hugo Lloris n’est pas immortel, et n’échappe pas aux interrogations à la suite de cet échec français. Avant lui, Fabien Barthez avait sensiblement le même âge lorsqu'il a laissé sa place en Bleu (35 ans, Lloris en a 34). S’il est difficile d’imaginer le numéro un et capitaine de l’équipe de France être si brutalement destitué à un an d’une Coupe du monde, il faut déjà penser à la suite. Une suite qui s’appelle Mike Maignan (25 ans), et qui prendra sans doute de plus en plus de place dans le débat dans les mois à venir. Meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, celui qui vient de signer au Milan pour y remplacer Gianluigi Donnarumma arrive à maturité pile pour les derniers tours de piste de son aîné. En espérant que la Coupe du monde 2022 ne soit pas déjà la compétition de trop.