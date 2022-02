En Turquie, un entraîneur se fait entrer pendant le match

LT

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.Ce samedi, le Yeni Malatyaspor recevait Antalyaspor à l’occasion de la 26journée de Süper Lig. Lanterne rouge du championnat, les locaux ont un nouvel entraîneur depuis une semaine : un certain Adem Büyük. L’international turc (4 sélections) a la particularité d’être également un joueur de l’effectif et remplit donc ce rôle si spécial d’entraîneur-joueur. Mené 1-0 par les visiteurs, il décide de se faire entrer à la 55minute de la partie à la place de Mustafa Eskihellaç, afin de montrer à ses coéquipiers ce qu’il fallait faire.Malheureusement pour lui, Antalyaspor inscrit un second but quatre minutes plus tard... Ses joueurs ont beau réduire la marque en toute fin de rencontre, Adem Büyük enchaîne un deuxième revers consécutif sur le banc après celui à Sivasspor dimanche dernier (2-1). Cette fois, il ne s’était pas fait entrer. Il s’est donc sûrement dit que c’était ça le problème. Raté, et le Yeni Malatyaspor reste bon dernier. Ce n'est qu'une coïncidence, mais le coach d'Antalyaspor n'est autre que Nuri Şahin, qui avait débuté en tant qu'entraîneur-joueur il y a quelques mois , avant de rapidement prendre sa retraite de joueur. Toutefois, il figure toujours sur les feuilles de match.À quand Antonetti qui entre sur la pelouse ?