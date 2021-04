En direct : Top Chef, saison 12, épisode 8

Après la laborieuse victoire de la France face à la Bosnie ce mercredi (0-1), Top Chef reprend du service pour un épisode 8 tout feu tout flamme. Au programme, une assiette gastronomique à partir d'un plat de street food et un dessert à base de lait. Les rois du kebab et du flan pâtissier vont être comblés.

21

21h19 : ET Z'EST PARTIIII !!

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En écoutant le remix d'de Mohamed, je suis partagé entre la gêne et la compassion.C'est très beau ce que tu dis là.Hélène Darroze déteste le céleri. Si elle vivait avec mon coloc qui en cuisine toutes les semaines, croyez-moi, elle aimerait ça !Le kebab au céleri et à l'annas va entrer en scène.Hélène Darroze qui encense encore le plat de riz de Chloé. Même au Flunch c'est plus beau.L'assiette d'Arnaud et Thomas, ça a l'air du costaud quand même.Et qui est-ce qui arrive à faire de la panure sans en avoir partout sur les paluches ?Qui est-ce qui passe son temps à dire «» et «» comme Ecthebest ?On est dans le même camp voyons !» dixit Paul Pairet. Comme si on n'avait pas remarqué.Ca y est, l'embrouille Sarah-Baptiste commence.Par contre, un Normand et une Nantaise qui s'attaquent à un plat breton, ça fait mal à mon égo.. » Il est très en forme le gars Baptiste !Sarah et Baptiste partent sur un tacos galette-saucisse. C'est un grand oui !Michel Sarran qui nous réexplique le concept de l'épreuve, comme si on avait rien compris...On commence avec Christophe Pelé, chef 2* qui va juger les candidats sur un plat qui revisite la street food.Allez, les candidats vont entrer en piste. On sait déjà que Baptiste va se faire embrouiller par Sarah.SalutEn attendant que les choses sérieuses commencent, racontez-moi dont ce que vous avez mijoté ce soir ? Ici, c'était pizza au feu de bois, une cinquième tentative plus que convaincante. En plus, c'est tombé le soir où on avait des anchois.J'ai exceptionnellement décidé de ne faire aucune réflexion désobligeante sur «» .D'ailleurs, dans le teaser de la semaine dernière, on pouvait voir Mohamed préparer un kebab de céleri et d'ananas. Un choix osé mais qui, je vous l'annonce, va s'avérer payant.Ce soir, c'est street food avec Christophe Pelé et dessert à base de lait avec René et Maxime Meilleur. Oui, les producteurs de l'émission ont un goût prononcé pour l'onomastique.Salut les confinés ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la digestion de votre vie ?! Ce soir, aucun match de premier plan ne vous fera regretter d'avoir regardé Top Chef. C'est pas le pied ?