En direct : Top Chef

C'est un fait, Top Chef ne sera jamais pareil sans le GOAT Adrien. Mais il va falloir que nous passons tous à autre chose. Et ça tombe bien, cette saison 12 de Top Chef s'annonce superbe. Alors enfilez votre tablier et installez-vous confortablement.

Par Steven Oliveira

Et Thomas qui file dans l'équipe de Michel Sarran. Mauvais signe pour Thomas puisque Sarran était le chat noir la saison dernière.Allez pause pub. Je vais aller finir mon repas et on se retrouve très vite.Ah d'accord, chaque membre du jury doit sans se concerter dire quel(le) candidat(e) il veut voir dans son équipe.Il s'est bien rattrapé aussi Mohamed. Ça donne trop envie son dessert là.Je sens que Matthias sera le David de la saison dernière. Le candidat très bon que tout le monde déteste.Ahah bah oui l'immense Hélène Darroze qui adore le gâteau plein de beurre de Chloé.C'est au tour de Chloé. Elle aurait tellement dû tout écraser comme son mentor Adrien...Par contre il a juste fait un moshi classique non ? Ça m'a pas l'air très original.Dans sa présentation Thomas montrait des présentations totalement folles et là il balance tout sur son assiette à la rache ?Jarvis Scott toujours inférieur à Travis Scott pour le moment. Mais l'ordre établit pourrait très vite changer.Ça commence avec Baptiste qui s'est bien rattrapé. C'est joli en tout cas.Par contre normalement un DAB en 2021 c'est élimination direct.Ah d'accord ils ne respectent pas du tout Yohei Hosaka le candidat japonais. Il a eu droit à 2 minutes d'antenne.@adis C'est oui le sosie.4 oranges pour Thomas. Logique, c'est la couleur de la pumpkin pie.Heureusement qu'il n'a pas fait une tarte aux fraises.Bon par contre la pumpkin pie c'est pas bon.Ça va il en rajoute pas trop sur son accent anglais quand il parle anglais. On te croit quand tu dis que tu es franco-américain hein.On a trouvé l'artiste de la saison.Au tour de Thomas. Un franco-américain qui vient de Perpignan et qui a bossé avec le crack Thierry Marx.Bon au niveau du visuel par contre c'est pas jojo ton dessert hein Chloé.BOUM 3 VERTS ET UN ORANGEC'est Paul Pairet qui émet un doute. Il faut dire que c'est le seul qui a eu le GOAT dans son équipe.Il y a un vrai potentiel chez Chloé, je sens qu'elle va nous régaler cette saison.Hâte qu'elle nous sorte le flambadou.MAIS OUI ADRIEN !!!!!!!!!!!!Si Adrien valide Chloé, alors le peuple supportera Chloé.On passe à Chloé, première femme de cette saison.@thewire Je l'ai. Bonne vanne.OH LES 4 ROUGES POUR MOHAMED !!!!Bon après c'est vrai que niveau créativité une tarte tatin et des churros c'est pas folichon quoi.En parlant de Splash tatin, vous vous rappelez de l'émission Splash où des "célébrités" faisaient un plongeon dans une piscine ? Que c'était nul...Une tarte tatin éclatée ? Et bien pourquoi pas. Que c'est bon la tarte tatin en plus.Il m'a l'air très sympathique ce Mohamed.Je viens de voir que personne n'a tenté de résoudre ma blague. Mais je vais quand même vous mettre la réponse.À quoi ressemble une demi-pomme ?L'autre moitié.Aïe, trois feux oranges et un rouge pour Baptiste. En même temps on aurait dit Monsieur Poulpe face au jury.Je ne sais pas encore qui je supporterais cette saison, mais je suis déjà certain que ça ne sera pas Baptiste. Ni Matthias.Allez on passe à Baptiste.Qui visiblement a cru qu'il était à l'Île de la Tentation.ET BIM 4 feux verts pour Jarvis !!!Un dessert avec du foin et de l'oignon. Il sait ce que c'est un dessert l'ami Jarvis ?Et la production qui balance la musique d'Iron Man pendant cette séquence émotion. Jolie réf à son prénom Jarvis.Jarvis Scott. Quel blase absolu.Matthias a reçu 3 verts et 1 rouge de Michel Sarran qui ne croit visiblement pas au dessert de Matthias.Ils se sont cru à la Nouvelle Star ou quoi ?S'il arrive vraiment à faire retrouver le goût du vin jaune sans mettre du vin jaune c'est fort.Je suis en train d'imaginer manger un crumble et de sentir le goût d'un Big Mac. Oui, je suis un fin gourmet.@ElClutcho Ahah. En même temps c'est vrai que c'est un fuoriclasse Paul Pairet.Oh Matthias qui veut faire retrouver le goût du vin jaune dans un dessert.Est-ce que je connaissais le vin jaune ? Bien sûr que non.Genre il est fier d'être supporter de Sochaux ?Bon ils ne se sont pas fait chier pour le premier thème de la saison : création libre sur un plat sucré.@thewire Je te comprends. Nous sommes tous dans ce cas là.Ils sont au courant à Top Chef qu'il existe aussi des cuistots féminines ?Ah visiblement les maquilleurs et les personnes en régie n'ont pas passé de tests PCR eux, puisqu'ils ont tous leurs masques.Ouh je sens qu'elle va être belle cette saison. Les épreuves ont l'air folle.Ami(e)s cinéphiles, c'est bien ce film Insaisissables ?Allez on arrête avec les publicités là et on passe à l'action.@Kouteii-remau Salut à toi. Plus que de ne pas voir un candidat étoilé, on ne veut surtout plus voir David...On va perpétuer la tradition de Théo Denmat et débuter ce live par une blague." À quoi ressemble une demi-pomme ? "Par contre s'il y a bien une chose qui ne m'avait pas manqué c'est bien Scènes de ménages. Quel enfer... Même si c'est toujours mieux que Canteloup.Salut les cuistots vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le retour de Top Chef. Je répète : C'EST LE RETOUR DE TOP CHEF !!!! Et on compte bien cette saison encore se régaler des plats des candidats. Et si, comme moi, Adrien va vous manquer, sachez que les immenses Michel Sarran et Hélène Darroze sont toujours là.