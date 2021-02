En direct : Super Bowl LV

Tom Brady va-t-il avoir une 7e bague à mettre à ses doigts ? Patrick Mahomes va-t-il en remporter une 2e consécutive à seulement 25 ans ? Réponse ici avec le Super Bowl LV qui oppose les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Et si vous n'aimez pas le football américain, sachez que The Weeknd fera un concert à la mi-temps.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vu que c'est l'heure des pronos j'annonce victoire de Kansas City de +5. Et vous ?Je suis heureux de voir que ça vous fait kiffer en tout cas qu'on fasse ce live. On va se régaler vous pouvez en être sûrs."Qu'est ce qu'il a vieilli Sinclair !"Et la meilleure blague de la soirée est pour @Floyd93. Il va falloir aller le chercher.Ah finalement c'est un duo avec Jazmine Sullivan. Et tant mieux car c'était mal parti cette histoire.Et on passe à l'hymne américain. Et c'est Eric Church - que je ne connais pas du tout - qui s'y colle.Et on commence avec le toujours aussi jolichanté par H.E.R.@vieuxgrognard Les 49ers d'après Wikipédia. Et du coup en QB Joe Montana d'après moi.Tom Brady aurait préféré voir Donald Trump s'exprimer.En raison du covid, le stade ne peut être plein, mais il y aura quand même 22 000 spectateurs au Raymond James Stadium.@Ruud009 Christophe Maé ne sera pas là. Mais en revanche selon les rumeurs il y aurait des français pour accompagner The Weeknd sur scène. Je vous laisse deviner.Vous connaissez tous les règles c'est bon ? Ou vous avez besoin d'un petit cours ?@Lucien d'Huez Ahah très bonne question. Parce que le handball était déjà pris peut-être.Les artistes entrent dans l'arène.Alors en NFL je suis pour les Dolphins de Miami, mais ce soir je suis Team Mahomes hein.Pour infos, c'est la première fois de l'histoire qu'une franchise joue un Super Bowl à domicile. Il faut dire que quand la NFL a filé ce Super Bowl aux Buccaneers ils ne s'attendaient pas à ce que Tom Brady débarque à Tampa Bay. Mais la France l'a rappelé en 2016, ce n'est pas forcément gage de réussite.@JeChausseDesPatrick Je ne peux pas t'en vouloir, quel super film.Pour ce qui est de la diffusion, je crois que L'Équipe diffuse le Super Bowl, mais de mon côté ça se passe sur BeIN Sports. Clairement au top sur la NFL. Comme sur tous les sports américains d'ailleurs.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est l'heure du Super Bowl. Alors sortez les buckets, mettez des Budweiser au frais et installez-vous pour ce duel palpitant entre les Buccaneers de Tom Brady et les Chiefs de Patrick Mahomes. Ça va être le fuego.