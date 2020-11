En direct : En direct : suivez Rennes-Bordeaux (0 - 0)

Autres absents de marque dans le onze rennais : Rugani, Maouassa, Dalbert et Martin, pas sur la feuille, et Traoré et Nzonzi, sur le banc. Du coup, c'est les petits Soppy et Truffert qui démarrent dans les couloirs défensifs, Del Castillo et Tait qui débutent sur les ailes, et la Bourige qui accompagne la pépite Camavinga devant la défense. Terrier devrait démarrer dans l'axe en soutien de Guirassy. Voilà qui devrait faire plaiz' à l'ami Clément Gavard, qu'on salue au passage.