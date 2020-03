En direct : Koh Lanta, épisode 4

Une semaine après le départ de Teheiura et alors que la France se déchire autour du cas d'Ahmad, les aventuriers ont rendez-vous vendredi soir pour une quatrième soirée qui s'annonce d'ors et déjà explosive : chez les rouges, Jessica doit marquer des points, Claude va avoir à coeur de venger son pote Teh' alors que chez les jaunes, Benoît risque de passer de nouveau à quelques centimètres de la correctionnelle. Alors, qui se fera souffler le flambeau ?

Par Théo Denmat

On ne désire tous qu'une seule chose pour cette épreuve de confort : que Benoît crève de faim encore un peu plus longtemps.Bon, je vous mets une photo de l'immense Clémence pour attirer du public, un peu. Parce que là j'ai l'impression d'être paumé dans mon épreuve d'orientation.Elle trouve du manioc comme Iniesta trouvait Xavi, c'est indécent.Attendez, quoi ??? Sara elle planque du manioc pour le déterrer plus tard dans la saison façon sauveuse de la tribu ? Mais quelle femme...Ahmad il nous a remonté Claude comme une pendule, ça va partir en relation passive-agressif comme Mourinho et Pogba.ARRÊTE UN PEU JESSICA, BIEN SÛR QUE C'EST UNE TRAHISON.Sarah c'est Paul Scholes, elle rentre et réorganise toute la tactique, c'est fou.Peu de choses me procurent autant d'effet que la caméra qui s'éloigne de Denis Brogniart quand il dit : «, avec le générique qui part derrière. Les, putain.Le résumé de l'épisode précédent qui dure deux heures, ça c'est la belle école. On connaît.» Donnez-nous Denis bordel. Ça fait une semaine que je cauchemarde en voyant la tête d'Ahmad.En vrai on sait très bien que ça ne commencera pas avant 21h10. Foutez Benoit Bastien à la tête de TF1, il nous règlerait ce problème d'horloge en deux-deux.Salut les Crusoïx ! Vous avez le couteau entre les dents ? De la gadoue plein la tronche ? Une envie folle de bouffer du manioc et de rationner votre consommation de riz ? Parfait : ce soir, sur la première chaîne de France, nous allons vivre la quatrième journée de Koh Lanta. Ceux qui veulent faire la valise de Benoît, restez-là. On a rendez-vous dans une grosse dizaine de minutes.