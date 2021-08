En direct : France - Danemark (6-4)

Cinq ans après sa défaite à Rio, l'équipe de France de handball retrouve son rival préféré, le Danemark, pour sa quatrième finale consécutive aux Jeux olympiques. Le défi est immense pour les copains de Nikola Karabatic, qui doivent terrasser le favori danois, double champion du monde en titre, pour retrouver le goût de l'or. Promis, on va se régaler !

Paul Citron

Dika, tu régales. Surtout, n'arrête jamais.C'est serré, ça contre, ça tient ses promesses en ce début de match. 8 buts en treize minutes, les défenses sont là.Ludo qui envoie une roquette au-dessus, on prend pas.Ludo qui égalise au près, on prend.Premier arrêt du gardien au double prénom national.Vincent Gérard.Mem, pas peur.Jérôme Fernandez on voit qu'il connaît le truc, le gars est caaaalme aux commentaires.Hugo Descat qui manque son premier jet du tournoi. Aïe.15 sur 15 pour Hugo Descat à 7 mètres depuis le début du tournoi, si c'est pas une belle stat ça. Fléchis pas Hugo.Dika Mem à 9 mètres, ce genre de caramel. Hansen répond derrière.Oh le kung-fu dès la deuxième minute, nos Bleus sont dedans !C'est partiiiiiii et un jet de 7 mètres pour Hansen.Et allez une bascule, ça commence. Merci France TV.AAAAABREEEEEUUUUVVVENNNTTTT NOS SILLOOONNNSSSComment ça un Macédonien au sifflet ?Côté français, depuis le début du tournoi, c'est plutôt tranquille. Une qualif' vite assurée en poules, un quart tout en démolition face à l'équipe du Bahreïn (42-28) et une demi-finale face à la surprise égyptienne plutôt gérée (27-23). Mais le Danemark aussi, c'est costaud et ça a perdu qu'un seul match : celui avant les huitièmes, alors qu'il était déjà assuré de filer en quarts. Ce sera serré.Salut à tous les férus de foot et de hand ! Vous avez eu raison de pas vous lever pour le basket pour garder vos forces, puisque la première médaille d'or française elle arrive dans une grosse heure. Tous derrière la bande à Ludo Fabregas dans ce match qui n'est rien d'autre que ledu handball planétaire : France - Danemark, en finale des Jeux Olympiques !