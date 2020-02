En direct : Dortmund-PSG, c'est ce soir

Suivez en direct, minute par minute, la journée d'un supporter parisien avant Dortmund-PSG pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et l'attente promet d'être longue, longue...

10h40 : BONJOUR A TOUS ! Dans huit heures et vingt minutes, c'est le moment le plus important de l'année 2020. J'ai une boule dans le ventre. Et vous, ça va ? Allez venez, on est ensemble dans cette épreuve.

Par Germain le lynx

Un tifo sur trois tribunes est annoncé par le club de Dortmund. La dernière fois qu'un club a fait ça face à nous, il s'est mangé une défaite 3-2 avec un but de Marquinhos. L'Histoire est en marche, les amis.Dans les couloirs du Transperceneige 9551 de 9h04 à destination de Francfort, les passagers semblent paralysés par la peur et se murent dans le silence. Ou dorment. Vincent, serveur au wagon-bar (voiture 14), bougonne en servant une formule petit-déjeuner : «» Il annonce un 2-1 pour Paris en attrapant une madeleine. Venant d'un homme qui offre un carré de chocolat en cadeau, cela parait fiable.En vrai, y'en a assez des discours de victimes. On est le PSG, on ne doit avoir peur de personne. C'est pour ça que je fixerai dans les yeux n'importe quelle personne avec une veste du BvB, pour lui montrer que je ne suis absolument pas apeuré. Aussi car je sais qu'en cas de pépin, Leandro Paredes viendra m'aider à distribuer des beignes.Désolé d'être gagné par la dramaturgie, @AriGold. Tu as visiblement pas passé la même nuit que moi, et tu as bien de la chance. En attendant, nous, on tremble d'excitation. Quoi, la trouille ? Quelle trouille ?Ce qui me rassure, c'est qu'en cas de victoire nette et sans bavure ce soir, on va arrêter de nous bassiner avec Erling Håland ou cette hype autour de Dortmund. C'est quoi vos pronos, d'ailleurs ? Moi c'est 3-0 avec un doublé de Kyky et un coup de casque de Marquinhos.On prendra de temps en temps des nouvelles de Théo, envoyé spécial de So Foot à Dortmund. Non, ce n'est pas le « Théo » , le chat noir du PSG , heureusement pour nous.J'en ai rêvé toute la nuit. Mon héros, celui que j'attends au top depuis trois ans, ne porte pas de masque. Il n'a pas toutes les qualités du monde, il n'est pas aimé par la masse et par une partie du virage Auteuil. Mais moi, je m'en moque. Ney', tu es le roi.Au menu pour le petit déj' ce matin : "Café-Brioche", comme Kyky, pour avoir de la force. Il a intérêt à être dans un grand jour d'ailleurs, la pastèque.