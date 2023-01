En direct : Chambéry-Lyon (0-1)

Chambéry SF 0-1 Olympique lyonnais

Chambéry SF (3-4-3) : Blachon - Braillon, Albrecht, Poujol - Viard, Martineau, Cetin, Matias - Scarantino, Volic, Fortier. Entraîneur : Cédric Rullier.



Lopes - Kumbedi, Lovren, Diomandé, Tagliafico - Mendes, Tolisso - Tetê, Cherki, Barcola - Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Voici notre XI de départ pour le match de #CoupeDeFrance #CSFOL pic.twitter.com/5fzSx8BNnQ — Olympique Lyonnais (@OL) January 21, 2023

But : Lacazette (11) pour les Gones.Après dix premières minutes compliquées, l'OL a accéléré et acculent les amateurs dans leur moitié de terrain.Tetê bute sur Blachon puis Matias repousse le ballon sur sa ligne. Bien qu'hors-jeu, le drapeau ne se lève pas pour le Brésilien qui ne parvient pas à doubler la marque. On rappelle qu'il n'y a pas la VAR à ce stade la compétition.La frappe lointaine de Volic tranquillement captée par Lopes. L'attaquant a complètement oublié de regarder à sa droite !La défense lyonnaise paraît super fébrile.Que c'était chaud ! Fortier est TOUT SEUL au second poteau mais il ajuste mal sa tête et laisse Lopes se saisir tranquillement du ballon. Il avait peut-être le temps de contrôler !Ohlala c'est un peu la panique dans la défense lyonnaise ! Corner pour Chambéry !Premier contre des Chambériens ! Même si Lyon parvient à se dégager, ils ont bien embêté les défense.Et boum premier gros carton de Scarantino sur Tagliafico.Petite banderole « Allez Chambé » qui accompagne l'entrée des joueurs !Même si cette rencontre se joue au Groupama Stadium, c’est bien Chambéry qui est considéré comme étant l’hôte de ce 16e de Coupe de France. D’ailleurs, il devrait y avoir 6000 supporters savoyards dans les travées d’une enceinte qui sera dégarnie.Les Lyonnais, eux, s’étaient difficilement défaits des Messins en 32e de finale (2-1).Pour se hisser jusqu’en 16, les Savoyards se sont successivement défaits de Bourgoin-Jallieu (N3), Rumilly Vallières (N3) et Aubagne (N2) au tour précédent.Côté chambérien, Nassim Akrour, 48 ans, débutera sur le banc. Le vétéran a affronté six fois l’OL dans sa carrière mais n’a jamais gagné face aux Rhodaniens.Il faut dire que Laurent Blanc ne tend pas le bâton pour se faire battre puisqu’il aligne quasiment son onze type. À part Lukeba, Toko Ekambi et Malo Gusto, absents du groupe, les titulaires habituels sont présents d'entrée.