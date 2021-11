En Angleterre, un joueur amateur électricien répare les projecteurs en plein match

Just a couple of hours at time and a half, not a problem. ? — Philip Turnbull (@pturnbull8) November 13, 2021

And we have light! ? Play will resume at 5:05pm#COYM pic.twitter.com/3TE0jtnBZQ — Marine Football Club (@MarineAFC) November 13, 2021

Phil Turnbull, some boy. ???⚪️#WeAreDUTSNow visit our club shop, you can buy things. Thankshttps://t.co/JR5oyOxKcO pic.twitter.com/4F0YV95bJs — Dunston UTS FC (@dunstonutsfc) November 13, 2021

JB

Un vrai milieu à tout faire.Alors que le Marine Football Club accueillait samedi le Dunston UTS FC dans le cadre du FA Trophy (compétition réservée au équipes semi-professionnelles outre-Manche), les projecteurs de la Marine Travel Arena ont rendu l'âme juste après la mi-temps. Le milieu de terrain des visiteurs Phil Turnbull, électricien de son état, a alors pris les choses en main en mettant les mains dans le cambouis, appelant même un collègue pour tenter de résoudre le problème.Alors que l'arbitre menaçait d'arrêter définitivement la rencontre si la situation ne revenait pas à la normale rapidement, la lumière a fini par revenir... Et Dunston s'est incliné aux tirs au but, son adversaire ne manquant pas de saluer son dévouement.C'est ce qu'on appelle ne pas être récompensé de ses efforts.