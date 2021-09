El Shaarawy fait gagner la Roma contre Sassuolo

AS Roma (4-5-1) : Patricio - Karsdorp (Reynolds, 89e), Mancini, Ibáñez, Vina - Veretout (Pérez, 74e), Cristante, Zaniolo (Shomorodov, 74e), Pellegrini, Mkhitaryan (El Shaarawy, 70e) - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.



e), Lopez - Boga (Kyriakopoulos, 89e), Đuričić (Traoré, 84e), Berardi (Defrel, 77e), Raspadori (Scamacca, 46e). Entraîneur : Alession Dionisi.

Miracle à Rome ! Malmenée une bonne partie de la rencontre par une équipe de Sassuolo joueuse, la Roma de José Mourinho a arraché la victoire à quelques secondes du terme grâce à un bijou du revenant Stephan El Shaarawy.est éternel. Alors que l'équipe romaine se dirige vers un match nul plutôt heureux tant son adversaire s'est montré dangereux tout au long de la partie, la bande à Mourinho a vu la lumière grâce à un but au bout du suspense du joker El Shaarawy. L'épilogue d'une partie à rebondissements, qui voit la Roma ouvrir le score en première période par l'intermédiaire de Bryan Cristante, et rentrer aux vestiaires devant au tableau d'affichage, grâce notamment à un but refusé aux visiteurs de Sassuolo pour un (léger) hors-jeu.Lorsque, à l'heure de jeu, les coéquipiers du remuant Maxime Lopez égalise par l'intermédiaire de Đuričić, les joueurs de Mourinho ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, tant ils se montrent fébriles. En face, Sassuolo en profite et pilonne les cages de Rui Patrício. Le gardien portugais, lui, est en feu : plusieurs arrêts réflexe, comme face au virevoltant Jérémie Boga (78). Et quand Rui Patrico cède, c'est le montant du but romain qui vient briser les espoirs du défenseur Hamed Traoré (87). Sassuolo pousse, peut-être trop, et craque à la surprise générale dans le temps additionnel, crucifié par El ShaarawyMourinho a eu peur, Mourinho a douté, mais là encore, Mourinho a gagné. Trois matchs, trois victoires. Comment on diten italien ?