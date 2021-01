Dixième quart de suite pour la Lazio, tombeuse sur le fil de Parme

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Parolo (Vavro, 90e+2), Hoedt, Acerbi - Lazzari (Marušić, 71e), Milinković-Savić (Patric, 59e), Escalante, Akpa-Akpro, Farès (Lulić, 71e) - A. Pereira (Correa, 59e), Muriqi. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Parme (4-3-3) : Colombi - Busi, Kurtić, Dierckx (D. Camara, 76e), Ricci - Sohm, Cyprien (Brugman, 62e), Dezi (Hernani, 62e) - Sprocati (Traorè, 90e+2), Brunetta, Mihăilă (Adorante, 90e+2). Entraîneur : Roberto D'Aversa.

SB

Victorieuse en 2009, 2013 et 2019, finaliste en 2015 et 2017, la Lazio devrait, si l'on se fie aux chiffres (et aux années impaires), atteindre la finale de la Coupe d'Italie cette année. Les hommes de Simone Inzaghi ont en tout cas fait un premier pas vers celle-ci en dominant Parme (2-1) en huitièmes de finale au Stadio Olimpico pour leur entrée en lice.Aligné en défense centrale et promu capitaine en l'absence de Ciro Immobile, Marco Parolo a montré la voie auxen première période. Totalement oublié au point de penalty, l'habituel milieu a eu tout le loisir d'ajuster Colombi de la tête sur ce long centre de la droite d'Andreas Pereira. Mérité, tant les hommes de Simone Inzaghi ont maîtrisé le premier acte, Muriqi (14) et Pereira (22) touchant chacun le montant gauche avant l'ouverture du score, et Colombi s'interposant sur une frappe du Kosovar dans la surface (21). Si Brunetta a fait passer un frisson en contre (18), Strakosha n'a ainsi eu à s'employer que sur un centre-tir de Sprocati (45).Plus entreprenants après le repos, les hommes de Roberto D'Aversa ont cru égaliser à l'approche du dernier quart d'heure. Mais Mihăilă a envoyé sur la barre un ballon repoussé dans ses pieds par Strakosha (74). Partie remise pour le Roumain, lancé à la limite du hors-jeu par Ricci et vainqueur de son duel face au portier albanais. Joie de courte durée pour les Parmesans, douchés à l'orée du temps additionnel par Muriqi, auteur de la tête - et avec l'aide du poteau - de son premier pion sous le maillot romain. À moins que le but ne soit accordé à Colombi, qui a poussé le ballon du dos au fond...Qu'importe : la Lazio sera pour la dixième saison de suite au rendez-vous des quarts de finale, que Parme n'a plus atteint depuis 2015. La bande de Simone Inzaghi y défiera sur son terrain l'Atalanta, qu'elle avait justement battue en finale en 2019. Une belle revanche en perspective.