Disparition de Dragan Pantelić (Bordeaux) à l'âge de 70 ans

Âgé de 70 ans, Dragan Pantelić n'aura pas su stopper les attaques de la Covid-19. Le gardien yougoslave est décédé des suites des complications entraînées par le coronavirus. Si le portier reste une légende au Radnički Niš - où il a gardé les buts entre 1971 et 1981, puis de nouveau pendant la saison 1984-1985 -, il a séjourné pendant deux ans aux Girondins de Bordeaux.En Gironde, il est surtout connu pour avoir fini la tête en sang lors d'un match contre le RC Lens le 13 avril 1982. Alors que les Sang et Or avaient marqué, Pantelić estimait le but non valable et était venu à la rencontre de l'arbitre de touche. La situation s'était envenimée, et celui-ci avait fini par lui fracasser son drapeau sur le crâne. La commission de discipline avait finalement estimé que le portier était en tort et lui avait infligé un an de suspension sur les terrains hexagonaux. En protestation, les Bordelais avaient affronté Nantes avec un gardien volant, encaissant un 6-0. Le Yougoslave avait lui décidé de rentrer au pays pour s'essayer au handball.Gardien fantasque, il tirait quelques fois les penaltys, ce qui lui a permis de marquer trois buts pour Bordeaux, ou encore un triplé dans le championnat yougoslave en septembre 1980. Par ailleurs, un mois plus tard, il avait offert la victoire au Radnički Niš face à Velez Mostar grâce à une demi-volée de 80m.Repose en paix, l'artiste.