Dijon, le maintien, et ensuite ?

Le DFCO, grâce à son succès face à Lens dimanche (3-1, 1-1 à l’aller), s’est maintenu en Ligue 1, à l’issue d’une saison compliquée et éprouvante. Les Bourguignons ont bien conscience d’avoir frôlé de très près la relégation. Pour l’instant, ils savourent ce sauvetage, mais très vite, il leur faudra aussi se tourner vers 2019-2020. Reste à savoir avec qui...

Kombouaré : « Dans la vie, on a toujours ce qu’on mérite »

Kombouaré plaît à Amiens

Des bons de sortie

Florent Balmont, à longueur d’interviews, répétait son refus de devoir terminer sa carrière – il en était encore question il y a quelques mois – sur une relégation en Ligue 2, un niveau qu’il n’a jamais fréquenté. «» , expliquait souvent l’ancien Lillois. Le 24 mai dernier, à l’issue de la dernière journée, le DFCO battait Toulouse (2-1), gagnait le droit de disputer les barrages contre Lens, et le milieu de terrain annonçait qu’il prolongeait le plaisir d’un an, sans savoir si ce serait en L1 ou en L2. Dimanche soir, dans un stade Gaston-Gérard qu’on avait rarement entendu aussi bruyant, Dijon a validé une quatrième saison consécutive parmi l’élite, et Balmont, 40 piges en février prochain, une dix-neuvième.Onzième en 2017-2018, le DFCO s’attendait malgré tout à lutter encore pour le maintien, au mois d’août dernier, au commencement des choses. Il a été servi au-delà de ses espérances, avec ce maintien acquis «» , comme l’a résumé Antoine Kombouaré. «» , rappelle celui qui s’est installé sur le banc dijonnais en janvier dernier, quelques jours après le limogeage d’Olivier Dall’Oglio, le 31 décembre. Avec une seule et unique mission, maintenir Dijon. «Si Dijon s’est maintenu, c’est aussi parce que les joueurs les plus importants de l’effectif ont pris leurs responsabilités quand les circonstances l’exigeaient. Sliti, qui fait partie du lot, l’a encore prouvé dimanche soir en marquant les premier et troisième buts de son équipe. «» , a expliqué l’international tunisien, qui disposera de quelques jours de repos avant de rejoindre à Tunis sa sélection pour y préparer la Coupe d'Afrique des nations. Avant de filer dans les salons du club, où le président Olivier Delcourt avait demandé à ses joueurs de venir dîner, le capitaine Wesley Lautoa, épuisé par le scénario de cette saison, a évoqué le présent sans occulter l’avenir. «Le plus gros du taf des dirigeants et de la cellule recrutement va bientôt commencer. En théorie, Antoine Kombouaré devrait poursuivre sa mission en Bourgogne, puisque son contrat de six mois était reconductible pour un an en cas de maintien, à 100 000 € par mois. Interrogé brièvement sur la question dimanche soir, le technicien a répondu que «» . La rumeur l’envoie à Amiens, notamment. «» , souffle une source interne. Kombouaré et le président Olivier Delcourt devraient rapidement évoquer ce dossier évidemment prioritaire, alors que la reprise de l’entraînement va intervenir autour du 2 juillet prochain.Officiellement, la direction bourguignonne n’étudie aucun autre CV d’entraîneur, alors que la cellule recrutement a déjà commencé à s’activer pour dessiner les contours de l’effectif 2019-2020. Les départs de Mehdi Abeid (Angleterre ?), Oussama Haddadi (Al-Ittifaq, Arabie saoudite) et Arnold Bouka Moutou, tous en fin de contrat, sont actés, ce qui n’est pas forcément le cas de Bobby Allain, qui aimerait rester dans un club où il se sent bien. Mais l’effectif dijonnais pourrait également perdre d’autres joueurs, dont Valentin Rosier, Julio Tavarès, Wesley Saïd ou Naïm Sliti. L’ancien Lillois a d’ailleurs précisé que son président lui a accordé un bon de sortie pour le mercato. «» Les erreurs commises l’été dernier, avec les arrivées de joueurs – hormis Gourcuff, souvent blessé, et dont le séjour en Côte d’Or s’était achevé en janvier dernier – n’ayant jamais évolué en Ligue 1, ne sont pas étrangères à la saison que le club vient de s’infliger. Cela devrait servir de base de travail.