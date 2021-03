« Pour défendre sur Haaland, il faut le maintenir proche de soi »

Défenseur central du FC Séville, Diego Carlos s’est installé comme un pilier de la défense de Julen Lopetegui. Avant d’affronter le Real Betis dans le derby sévillan ce dimanche, l’ancien stoppeur du FC Nantes fait le point sur l'état de forme de son équipe. Et, forcément, sur la double opposition vécue aux premières loges face à Dortmund du bourreau Erling Haaland.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Bien. C'est une rencontre de Liga où l'objectif va consister à démarrer une série de victoires. Nous savons que ce match est très important pour nos supporters, car c'est une rencontre qu'ils vont vivre avec davantage de cœur et d'émotion. De notre côté, nous gardons confiance en nos capacités.Ces deux éliminations successives sont deux mauvaises nouvelles pour l’équipe, mais nous souhaitons conserver notre état d’esprit lors de la deuxième période contre Dortmund. Là, j’ai vu que nous avions la capacité de dominer notre adversaire grâce à notre force collective. Cela dit, nous devons aussi améliorer les aspects négatifs que nous avons connus lors de nos périodes précédentes. Le plus important, c’est de retrouver un résultat positif le plus rapidement possible, peu importe que ce soit contre le Betis ou une autre équipe en face.Que ce soit contre Barcelone ou Dortmund, nous ne nous attendions pas à un tel dénouement. Dans un moment comme cela, tout le monde est triste, susceptible et touché par l’élimination. Mais c’est le jeu dans une compétition : une équipe gagne, l’autre perd. Désormais, nous ne pensons qu’à La Liga et nous devons faire une croix sur ce passé. Il n’est pas possible de revenir en arrière pour obtenir un autre résultat. Le temps doit nous permettre de nous améliorer.Bien sûr ! Il traverse une très bonne période au club actuellement et à son poste, cela se traduit aussi par beaucoup de buts marqués dernièrement. Je le vois engranger de la confiance et s’améliorer de jour en jour, c'est positif pour la suite.Messi est probablement le meilleur joueur du monde. C’est un joueur avec de grandes qualités, mais la plus grande est probablement son intelligence de jeu. Pour faire face à ce type de joueur, il faut essayer de se préparer le mieux possible et surtout ne pas avoir peur de l’affronter. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours en réussite contre ses grandes équipes et nous devons progresser dans ce domaine. En ce qui concerne Haaland, c’est un avant-centre plus grand par la taille et avec des qualités techniques évidentes comme nous avons pu le constater. Il est puissant, rapide et réaliste. À partir de là, le danger peut arriver en permanence sur le but que nous devons défendre. Dès lors, il faut parvenir à le maintenir proche de soi pour lui éviter de s’ouvrir plus facilement un chemin vers le but. Sur les deux rencontres, Haaland est parvenu à inscrire deux buts dans chaque première période, puis nous l’avons mieux maîtrisé ensuite. C’est un joueur jeune, il peut encore s’améliorer et va devenir un très grand footballeur.Nico Pallois est un ami, un footballeur qui dégage de l’expérience et une vraie confiance en soi. C’est un défenseur physique et efficace dans le duel. Quand j’habitais à Nantes, nous avions un groupe très uni et nous nous voyions régulièrement. Nico m’apportait du réconfort et il m’aidait aussi dans ma communication. Depuis mon départ de Nantes, je n'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec lui.Je suis très heureux pour lui et ce qu’il vit actuellement. C’est une personne très attentive avec son vestiaire, quand j’étais à Nantes il m’a donné une grande confiance et je lui en serai toujours reconnaissant. Nous avons travaillé ensemble sur une période assez courte, mais de ce que j’ai pu voir, il mérite d’être plus mis en lumière aujourd’hui.Nous avons une bonne relation et entente, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cela dit, nous avons aussi besoin de nos autres partenaires pour bien défendre, mais aussi bien attaquer, car tout part de derrière. Koundé peut jouer dans les meilleurs clubs européens. Sa jeunesse et sa marge de progression lui offrent de grandes perspectives d’avenir. Il est déjà très complet avec cette sérénité quand il possède le ballon dans les pieds, sa qualité dans la relance, sa force... C’est sans doute l’un des futurs grands défenseurs de sa génération.