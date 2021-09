Didier Drogba enfin de retour au Vélodrome !

ÉvénementLe Match des Héros 13 octobre 2021 Êtes-vous prêts à revoir @didierdrogba fouler la pelouse de l’@orangevelodrome ?Match de gala caritatif au profit des enfants de la Côte d’Ivoire Restez connectés… #OrangePasseurDEmotions #LeMatchDesHeros pic.twitter.com/5Cb2IraQ1X — Team Orange Football (@TeamOrangeFoot) September 6, 2021

Dix-sept ans après, il revient enfin à Marseille.Drogba l’a toujours promis. Élevé au rang de légende à l’OM, l'Ivoirien respecte enfin sa parole et annonce son retour au Stade Vélodrome, trois ans après sa retraite. Celui qui pourrait bien être le grantatakan qui manquait tant à Marseille ramène également dans ses valises Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli et Eric Di Meco, sortis de leur retraite pour l’occasion.Quelques jours après la fin du mercato d’été, ce retour a une date : le 13 octobre 2021. Sur la pelouse du Vél', Didier Drogba sera en attaque pour un match des héros organisé par l’UNICEF, dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire. L’événement rassemblera également Arsène Wenger et Jean-Pierre Papin en tant qu’entraîneurs et Teddy Riner, Tony Parker, Robert Pirès, Eric Abidal, Esteban Cambiasso, Christian Karembeu, JUL et Kev Adams sur le terrain.Ça sent l’orgie offensive pour Drogba.