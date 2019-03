Dani Alves, l'homme qui aboyait à l'oreille du PSG

À 35 ans, l’infatigable latéral brésilien devrait à nouveau être titulaire contre Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi soir. Triple vainqueur de la compétition, l’ancien Turinois et Barcelonais est, peut-être encore davantage que Gianluigi Buffon, l’homme de la situation pour le PSG : celui qui n’hésite pas à taper là où ça fait mal quand ça va mal. Tout en gardant le vestiaire dans sa poche.

Bousculer ses troupes

Le chaud au quotidien, le froid par intermittence

Par Douglas De Graaf

À Paris, tout le monde n’a d’yeux que pour lui depuis son arrivée. L’expérience, le standing, le palmarès, la mentalité de vainqueur. Déjà un cadre du vestiaire, comme à la Juventus , déjà un «» de Thomas Tuchel . Lui, c’est Gianluigi Buffon , bien sûr. Le portier italien devrait encore garder les buts du PSG contre Manchester United , mercredi soir. Pourtant, un autre joueur du club de la capitale coche également toutes les cases de ce profil : Dani Alves , lui aussi pressenti pour démarrer face auxsur l’aile droite de l'attaque.Au détriment de l’ancien Barcelonais : un chouïa d’aura, d’expérience et de classe à l’état brut en moins que le quadragénaire italien. Des performances légèrement sur le déclin, aussi, quand Buffon ne semble pas avoir pris une ride sur le terrain. Pourtant, il existe bien un domaine où le Brésilien semble faire passer son aîné pour un vieil oncle : une capacité à secouer, ébranler, voire rudoyer ouvertement ses coéquipiers.Taulier du vestiaire par excellence, Buffon est peut-être plus un leader charismatique, un fédérateur qui rassure, conseille, donne confiance dans un vestiaire. Alves, lui, qui reconnaît aller «» , est davantage dans le franc-parler, le coup de gueule quand il le faut. Lorsque le PSG fait les choses à l’envers en Ligue des champions, comme l’an dernier en 8contre le Real (1-3, 1-2), c’est lui qui monte au créneau pour dire le fond de sa pensée. «La force d’Alves est aussi qu’il a compris mieux que quiconque l’importance de la parole médiatique pour bousculer ses troupes. Son discours ne semble pas passer au sein du groupe ? Que le monde entier le sache, et la pression médiatique fera le reste sur ses partenaires. En novembre dernier, avant l’importantissime choc contre Liverpool en poules, il sent qu'un recadrage est nécessaire pour bousculer ses coéquipiers. «(les joueurs du PSG (...)(défaite 3-2 au match aller)» , tonne l'homme aux 107 sélections avec le Brésil dans le. Un message sans ambiguïté et un ton cash auxquels s’ajoute l’oubli du «» de rigueur pour un «» irrévérencieux. Quand d’autres redouteraient de créer une fracture au sein du vestiaire, Alves, avec ses trois sacres en Ligue des champions, revendique un positionnement «» pour envoyer un message à ses compères : faites comme moi et vous gagnerez aussi un titre.Et cela fonctionne : comme une coïncidence, le déclic du PSG en Europe intervient contre les(victoire 2-1). Et à l’approche du 8de finale retour contre Manchester United , le «» réclamé par l'homme aux 42 titres n’a jamais semblé aussi intense. Alves semble enfin avoir apporté ce soupçon de «» au PSG pour le faire progresser, tout en réussissant le tour de force de rester l'un des principaux ambianceurs du vestiaire. Le chaud au quotidien, le froid par intermittence.Et avant la deuxième manche contre Manchester, c’est encore la voix d’Alves qui se fait entendre pour prévenir tout excès de confiance. «(...)» , affirme-t-il dans un entretien à l’AFP. Et cette fois, le «» a remplacé le «» ...