Que sont devenues les révélations danoises de l'Euro ?

Quatorze mois après l’Euro et en guise de répétition pour le Mondial, le Danemark se frotte à l’équipe de France ce dimanche au Parken de Copenhague. Une dernière escale avant Doha qui donne l'occasion de prendre des nouvelles des hommes forts de la Danish Dynamite découverts entre les terrains de Bakou, Amsterdam et Wembley.

Høj pour Høj

Parce Kjær était mieux qu’aujourd’hui

Mæhle, moins volant

Damsgaard les chevaux

Andreas Skov Olsen, le petit nouveau

Monsieur Pierre-Emile Højbjerg. Joueur de l’ombre, seuls les superlatifs suffiraient à décrire le milieu franco-danois de 27 ans devenu indispensable non seulement aux yeux de son sélectionneur Kasper Hjulmand, mais aussi à ceux de son entraîneur à Tottenham Antonio Conte. C’est bien simple : dans un système qu’il connaît comme le fond de sa poche (les Danois et lesjouent en 3-4-3), « PEH » n’a jamais manqué une seule seconde de jeu d’un match officiel depuis... le 13 février dernier. Soit 31 matchs consécutifs, disputés en intégralité.Trente-deux ans, ce n’est pas vraiment l’âge pour répondre à la caractéristique de révélation. Pour son Euro costaud dans la défense à trois du Danemark et (surtout ?) son rapide secours porté à Christian Eriksen, l’ancien Lillois a finalement été considéré comme tel. Sauf qu'après une saison passée dans la peau d’un titulaire à Milan et unreconquis avec les, Kjær a subi la loi de Pierre Kalulu qui l’a relégué au second plan.Piston ultra-prolifique en sélection du haut de ses neuf réalisations en 30 capes, Joakim Mæhle a aussi subi le contrecoup d’un Euro qui l’a propulsé sous le feu des projecteurs. En effet, il n’a pas connu l’ascension fulgurante qu’on attendait de lui. Dans son équipe de l’Atalanta, le piston de 25 ans n’est pas forcément un titulaire en puissance, embêté à son poste par Davide Zappacosta et Brandon Soppy. Néanmoins, à chaque fois qu'il renfile le maillot rouge et blanc du Danemark, le Bergamasque lâche les chevaux. Comme transcendé.S'il y en a un qui a bien du mal à les lâcher, ces chevaux, c'est Mikkel Damsgaard. Son coup franc à Wembley lui promettait le plus radieux des avenirs, et le président de la Samp’ était tombé dans le panneau en exigeant pas moins de 40 millions d'euros pour le joueur qui n’avait inscrit que deux buts en une saison avec le club génois. Résultat ? Cédé contre quinze millions à Brentford, l’été suivant. Et le SAV risque d’être sollicité : Damsgaard a profité de son périple ligurien pour s’enfiler une cochonnerie dans le genou, de laquelle il n’est pas vraiment guéri. Pour l’heure, « Damsinho » n’est que remplaçant dans cette équipe londonienne qui est au Danemark ce que Wolverhampton est au Portugal.Lui, on ne l’a pas vu à l’Euro (excepté une petite entrée en jeu, contre la Finlande). On ne l’a pas beaucoup aperçu non plus les six mois suivants, puisqu'il se contentait d'un statut de remplaçant à Bologne. Sauf que depuis que l’ailier a rejoint la Belgique l’hiver dernier, le pote de Mikkel Damsgaard cartonne à un poste qui n’est pas celui auquel il a été formé : piston droit. Le bilan est sans appel, c'est une franche réussite : Skov Olsen compte déjà six buts en douze matchs cette saison, dont un en Ligue des champions. Seul inconvénient : Kasper Hjulmand n'a pas encore osé l'utiliser à son tout nouveau poste et préfère, pour l'heure, l'installer dans le trio offensif.

Par Clément Barbier