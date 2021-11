Comment j'ai gagné une Playstation 5 grâce à SO FOOT

Chaque mois depuis le début de saison, SO FOOT et Rue des Joueurs vous proposent d'essayer de gagner une Playstation 5 (et beaucoup d'autres gains) en jouant gratuitement à la SO FOOT LIGUE. Alors qu'on remet une console en jeu pour le mois de décembre et les fêtes de fin d'année, on est allé prendre des nouvelles de Thomas, qui a gagné la première PS5 de la saison en septembre.



Propos recueillis par SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le tout premier jour, en fait ! Je suis lecteur dedepuis pas mal d'années et lorsque la SFL a été lancée, je suis tombé sur la pub sur la page Facebook de So Foot et je me suis dit :J'ai donc commencé solo, puis j'ai très vite été contacté pour rejoindre une équipe. Avec quelques personnes de cette équipe, avec qui le courant passait bien, on a décidé d'une scission et on a fondé notre propre équipe, Las Pepitas , qui a d'ailleurs glané son troisième titre de Division 1 en septembre, les deux autres datant de la saison dernière. Cela fait donc la cinquième saison que l'on joue tous ensemble, avec bien sûr quelque départs et arrivées en cours de route, mais le noyau dur reste le même ! Un petit clin d'œil d'ailleurs à eux qui me supportent depuis plus de 4 ans !Un format simple et accessible à tous, pas de prise de tête, pas d'histoire d'argent. Un pari par jour, ça passe ou ça casse ! Je me suis très vite pris au jeu, et c'est relativement addictif de suivre le classement individuel et par équipe tous les jours, surtout quand on joue le haut du tableau ! Il y a aussi le grand tournoi à partir de février ou mars qui apporte un petit plus avec des phases de groupes où l'on se retrouve en compétition avec des équipes des divisions 1 à 5 et ensuite des phases finales en mode Ligue des champions/Ligue Europa/Ligue Europa Conférence selon le classement de ton équipe dans la phase de groupes. Enfin, il y a la recherche du fameux Golden Pif, ce pick qui va te rapporter 51 points ou plus qui est tellement satisfaisant quand un pari risqué passe!Au tout début, j'avais tendance à anticiper mes picks, mais finalement, je me suis rendu compte que les faire au jour le jour était plus, puisque plein de facteurs entrent en compte jusqu'au jour du match et qu'une équipe favorite quelques jours avant peut très bien ne plus l'être le jour du match. Donc quand je me réveille, mon premier réflexe, c'est faire mon pick pour la journée, et je surveille éventuellement pendant la journée, si j'ai le temps, si la situation de mon pick évolue ou non.Honnêtement, j'ai joué comme d'habitude au début du mois et j'ai eu beaucoup de chance : tous les risques que je prenais étaient payants. Et plus je marque de points, plus j'ai tendance à prendre de risques. Du coup, il y a eu un effet boule de neige qui a fait que je me suis retrouvé au bout de 15 jours dans le peloton de tête. Et le jour où je me suis vraiment rendu compte que je pouvais jouer la première place, c'était cinq jours avant la fin du mois où j'ai justement pris la tête avec un Golden Pif sur Antwerp contre l'Union saint-gilloise. Là, je me suis dit que j'étais vraiment dans la course. Ce qui était incroyable pour moi, car je n'ai jamais gagné quoi que ce soit dans ma vie mis à part par pure chance. Autant dire que j'étais au taquet ! Les derniers jours ont été extrêmement tendus, puisque deux jours plus tard, le Sheriff Tiraspol a battu le Real Madrid, et quelques personnes avec le nez très fin ont pris 220 points d'un coup et se sont retrouvées sur le devant de la scène, dont Victorhugo de la team Alliteration qui m'a chipé la première place ! Le dernier jour, j'ai donc tenté le tout pour le tout en prenant un match de MLS de la nuit, LAFC contre Portland, où la cote de Portland était à 5,2 si je me souviens bien. Ça passe, 2-1 pour Portland. Je me réveille donc et voyant le résultat je calcule et me rends compte que pour me prendre la première place, mes adversaires doivent faire pas moins d'une quarantaine de points. C'est large, mais j'ai tout de même flippé toute la journée ! Et finalement, c'est passé ! En plus, c'était une journée avec une saveur de doublé, puisqu'on a remporté la Division 1 avec mon équipe !J'étais dingue ! Je suis arrivé au taf avec uncomme jamais, d'autant plus qu'étant un gros joueur et aficionado de la Playstation depuis plus de 20 ans, je bavais sur la PS5 sans pouvoir me la procurer avec toutes ces ruptures de stock! Après, je n'ai pas voulu me réjouir trop vite avant de la recevoir, ayant le souvenir d'histoire de personnes n'ayant jamais reçu leur console après achat, certaines personnes ne se gênant pas pour les détourner durant l'affrètement. Un de mes potes me disait même que certains les remplacent par des croquettes pour chat ! On a pris mon contact le jour même de la victoire et j'ai dû la recevoir une semaine après maximum, en plus c'est celle avec le lecteur de disque ! D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai envoyé une petite photo du carton rempli de paquets de croquettes pour chat à ce fameux pote et il a mordu a l'hameçon, j'ai bien rigolé !Je vais pas mentir, elle est extrêmement sollicitée depuis que je l'ai reçue, mais je la bichonne quand même ! J'écoute d'ailleurs un petit album de Black Metal de qualité sur l'appli Youtube de la console, là !