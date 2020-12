Cologne frustre Leipzig, Hoffenheim retourne Gladbach

8

En ouvrant le score dès la deuxième minute de jeu face à Cologne grâce à Amadou Haïdara, Leipzig pensait certainement s'offrir un après-midi tranquille. Oui mais voilà, le but de l'ancien de Salzbourg a été refusé pour un hors-jeu infime et, forcément, tout s'est mal goupillé derrière. Car si ils ont globalement dominé les débats et tenu la gonfle, lesont manqué d'adresse pour conclure, à commencer par l'international malien, encore lui (26). Tout le monde a pourtant apporté sa pierre à l'édifice pour tenter de forcer le verrou adverse. Mais Angeliño par deux fois (33et 36), Emil Forsberg (56), Kevin Kampl (66), Dani Olmo (70et 80) et enfin Alexander Sørloth (72) n'ont pas eu plus de réussite que leur copain, tombant également sur un solide Timo Horn. Un coup d'arrêt pour le RBL, qui pourrait profiter à Leverkusen ou au Bayern, dans la soirée.Après cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, le Borussia Mönchengladbach n'y arrive toujours pas. Cette fois, c'est Hoffenheim qui est venu gratter trois points au Borussia-Park. Un pénalty obtenu par Marcus Thuram et transformé par Lars Stindl avait pourtant parfaitement lancé les, récompensant logiquement leur domination, eux qui auraient pu ouvrir le score plus tôt sans la maladresse de Breel Embolo (21et 32). Seulement, les joueurs de Marco Rose se sont un peu endormis. Et après avoir trouvé l'équerre en première période (36), Andrej Kramarić a remis les pendules à l'heure, à la conclusion d'un contre éclair. Une égalisation qui a fait disjoncter Thuram, expulsé après n'avoir rien trouvé de mieux à faire que de cracher sur Stefan Posch (78). Une exclusion qui a régalé les visiteurs, ravis de passer devant en fin de match grâce à Ryan Sessegnon. Une défaite qui fait glisser Gladbach à la huitième place de Bundesliga.