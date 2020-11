City inflige une nouvelle manita à Burnley

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Dias (García, 70e), Stones, B. Mendy - De Bruyne, Rodri (Fernandinho, 46e), Gündoğan- Mahrez, Gabriel Jesus, Torres (Foden, 67e). Entraîneur : Guardiola.



Burnley (4-4-2) : Peacock-Farre - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Rodriguez, Westwood, Benson, McNeil - Barnes (Vydra, 81e), Wood (Pieters, 67e. Entraîneur : Dyche.

La puissance du port du Havre.Défait par lesde José Mourinho lors de la journée précédente (2-0) , Manchester City ne veut plus perdre de points en route et la réception de Burnley ce samedi a été l'occasion parfaite pour tenir cet engagement (5-0). Pour cela, lesont pu compter sur deux anciens Havrais : Benjamin Mendy, buteur pour la première fois sous le maillot de City, et Riyad Mahrez, auteur de son second triplé en Premier League.L'ailier algérien a ouvert le score dès le début de la rencontre, sur le premier contre de son équipe (1-0, 5) avant de mettre le bouillon à la défense dessuite à une touche jouée habilement par Kyle Walker (2-0, 21). Puis avant la pause, Benjamin Mendy y est allé de son pion après un nouveau centre magnifique de Kevin De Bruyne (3-0, 41). Incapable de remporter un seul match de Premier League depuis le début de saison, Burnley a essayé de réduire le score grâce à Jay Rodriguez (57) et au talentueux Josh Benson (61). Mais Ederson est resté impassible, célébrant son troisièmede la saison. Mieux : après ce petit temps faible, Ferran Torres a enfoncé le clou en marquant lui aussi son premier but en Premier League à la suite d'une nouvelle occasion collective somptueuse (4-0, 66). Dans la foulée, Mahrez a fait trembler les filets du pauvre Bailey Peacock-Farrell, inscrivant son deuxième triplé en Premier League (5-0, 69). Après quoi, plus rien ne sera marqué. La faute à un but refusé à City, et un poteau de De Bruyne. Qu'importe, puisque c'est la quatrième saison de suite que lescollent un 5-0 auxHistorique.