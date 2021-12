City enguirlande Leicester

Injouable en première période, étrangement assoupi en début de second acte, Manchester City a mis le turbo en fin de match pour terrasser un Leicester combatif, mais techniquement largué ce dimanche (6-3).

17

Les cadeaux de Tielemans, la passe à dix de City

Crazy City

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Laporte, Zinchenko, Rúben Dias, João Cancelo - Gündoğan, De Bruyne (Foden, 71e), Fernandinho - Bernardo Silva, Mahrez, Sterling. Entraîneur : Guardiola.



Leicester (4-3-3) : Schmeichel - Vestergaard, Thomas, Amartey, Albrighton - Maddison, Tielemans (Choudhury, 71e), Dewsbury-Hall - Iheanacho, Lookman, Pérez (Castagne, 46e). Entraîneur : Rodgers.

Quoi de plus approprié que de mettre quelques baffes, un jour de Boxing Day ? Pas grand-chose, à en croire Pep Guardiola et ses. Après avoir planté onze buts lors de leurs deux derniers matchs de Premier League, lesont collé six torgnoles à Leicester, dont quatre en première mi-temps. Avant que lesne cessent de tendre la joue dans le second acte, pour planter trois banderilles complètement inattendues. Un scénario savoureusement dingue, qui aura tout de même vu City remporter la mise (6-3), avec plus de panache que de maîtrise.Pas nostalgique pour un sou, Brendan Roger décide de se passer de Jamie Vardy, cantonné au banc alors qu'il avait été auteur d'un triplé à l'Etihad la saison dernière. Hasard ou pas, sans son joueur totem, Leicester débute n'importe comment et se retrouve vite largué par les arabesques techniques de Gündoğan et compagnie. Trop facile pour Kevin De Bruyne : le Belge profite de la passivité navrante de Vestergaard pour ouvrir la marque d'un tir du gauche placé. Tout semble dès lors écrit d'avance, alors que lesse ratatinent progressivement dans leur camp. Dépassé, Tielemans se sent obligé d'accrocher Laporte dans la surface, offrant auxun penalty que Mahrez transforme sans trembler. City déroule, Leicester perd la boule et Gündoğan profite d'un centre rasant de Cancelo pour tripler la mise de près. Le jeu de massacre devient franchement gênant quand Tielemans dépose un autre penalty au pied du sapin mancunien, en fauchant Sterling dans la surface. L'Anglais se fait justice lui-même. Vraimentpour City, qui n'a plus qu'à poursuivre sans forcer son humiliante entreprise de confiscation du ballon.De quoi inciter City à roupiller un tantinet ballon au pied. Mauvaise idée. Mouché avant la pause, Leicester se rebelle ensuite et Maddison peut réduire le score en contre. Lookman, lancé par Iheanacho, trompe lui aussi Ederson quelques minutes plus tard, d'un tir du droit près du poteau. Bizarrement, City ne s'en formalise pas et continue de laisser auxdes boulevards offensifs. Maddison, intenable devant, en profite pour caler une merveille de frappe enroulée, qu'Ederson dévie sur sa barre. Avant de chercher une troisième fois le cuir au fond de ses filets, alors qu'Iheanacho est venu jouer les rapaces pour conclure à bout portant. Complétement taré, mais City n'aura pas vraiment le temps de pétocher. Laporte, d'un coup de casque autoritaire sur corner, transperce Schmeichel et rassure les siens. Sterling peut même enterrer le suspense en fin de match, d'un pion opportuniste. Moralité ? Leicester n'attrapera pas d'exploit ce dimanche, et City continue de tracer sa route, au sommet de la Premier League.