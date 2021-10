Chelsea s'en sort aux tirs au but face à Southampton

X=Kepa - James, Chalobah, Sarr - Hudson-Odoi, Kovačić, Saúl, Alonso - Ziyech (Mount, 67e), Barkley (Chilwell, 67e) - Havertz. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Southampton (3-4-3) : Forster - Valery, Lyanco, Salisu - Walker-Peters, Diallo (Romeu, 77e), Armstrong (Smallbone, 77e), Djenepo (Livramento, 83e) - Tella (Walcott, 67e), Adams (Long, 66e), Armstrong. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

FG

Chelsea, roi des tirs au but en League Cup.Sans être impériaux, lesse sont qualifiés pour les quarts de la League Cup (1-1, 4-3 TAB) aux dépens de Southampton. Les hommes de Thomas Tuchel se distinguent à plusieurs reprises en première période, mais butent sur un Fraser Forster en grande forme, ce dernier repoussant les tentatives de Saúl (6) et Kai Havertz (26). L'international allemand, qui a également manqué de peu le cadre (16), trouve finalement la faille d'une belle tête croisée sur un corner d'Hakim Ziyech. De quoi rentrer aux vestiaires avec le sourire.Mais ce rictus de satisfaction disparaît dès les premières minutes du second acte. D'une frappe puissante, Kyle Walker-Peters met Kepa Arrizabalaga en difficulté, et Che Adams n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Les débats se rééquilibrent, et les deux équipes se créent des opportunités sérieuses, mais Forster et Kepa sortent le grand jeu pour étirer la rencontre jusqu'aux tirs au but. Malgré la tentative stoppée de Mason Mount, Chelsea en sort victorieux à la suite des loupés de Théo Walcott et Will Smallbone et rallie les quarts de finale de la compétition.Pas sûr que les supporters dessoient contre un peu moins de suspense et un peu plus de sérénité au prochain tour.