Chelsea rejoint au buzzer par Wolverhampton

Chelsea (3-4-1-2) : Mendy - Azpilicueta (Sarr, 87e), Silva, Rüdiger - James, Loftus-Cheek, Kovačić, Alonso (Ñíguez, 46e) - Pulisic - Lukaku (Havertz, 90e+1), Werner. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Wolverhampton (3-5-2) : Sa - Boly, Coady, Saïss (Chiquinho, 71e) - Castro, Dendoncker, Neves (Trincão, 77e), Moutinho, Aït Nouri - Jiménez, Neto (Hwang, 70e). Entraîneur : Bruno Lage.

BluesWolvesLa déprime desAprès des semaines difficiles (une victoire en quatre matchs de Premier League, élimination en quarts de la Ligue des champions), Chelsea a cru relever la tête face à Wolverhampton ce samedi lors de la 36journée de championnat. Mais l'égalisation, d'une tête rageuse de Conor Coadysur la dernière action du match, laisse lesen plein doute. Un nul typique de la saison des, véritables épouvantails (14 tirs, malgré seulement 41% de possession) qui ont néanmoins encaissé un premier but de Ruben Loftus-Cheek (38) finalement signalé hors-jeu après une longue intervention de la VAR. Au grand dam de Todd Boehly, présent dans les travées de Stamford Bridge pour observer son futur club L'Américain a cependant pu exulter en début de seconde période grâce à Romelu Lukaku, qui a frappé deux fois en deux minutes : d'abord sur un penalty qu'il a obtenu grâce à la VAR et transformé, puis d'une frappe du droit placée. Deux pions avant le silence radio et la peur après le caramel de Francisco Trincão, qui a offert dix dernières minutes tendues durant lesquelles Chelsea a subi sans jamais rompre… Jusqu'à cette tête de Coady, glaçant Stamford Bridge. Un très mauvais résultat pour les hommes de Thomas Tuchel (67 points), sous la menace d'Arsenal et Tottenham (63 et 61 unités, mais un match en moins chacun) dans la course à la C1.Chelsea hors de la C1 ? Impensable il y a un mois, crédible aujourd'hui.BeesClaretsVillansEaglesHornets