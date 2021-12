Chelsea piégé à West Ham

75

West Ham (5-4-1) : Fabiański - Coufal, Zouma, Dawson, Diop, Johnson - Souček, Rice, Lanzini, Bowen - Antonio. Entraîneur : Silva.



Chelsea (3-4-3) : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso - Mount, Ziyech, Havertz. Entraîneur : Tuchel.

Pour l'ancienne meilleure défense du Royaume (désormais neuf buts concédés, derrière les huit de Manchester City) et l'arrière-garde la plus efficace de Ligue des champions (une seule réalisation encaissée !), ça fait tache.Pourtant habitué aux(12 en 20 matchs, Premier League et C1 confondues), Chelsea vient d'enchaîner trois rencontres de championnat en voyant ses filets trembler. Dont celle de ce samedi après-midi, dans laquelle West Ham a marqué à trois reprises pour le compte de la quinzième journée. L'œuvre de trois hommes différents, qui ont permis auxde récolter une victoire surprenante et de conforter leur présence dans le top 4 : Lanzini sur un penalty obtenu par Bowen juste avant la pause (avec un Mendy à la faute, après une mauvaise passe en retrait de Jorginho), le même Bowen à l'heure de jeu et Masuaku sur un bijou de centre-tir dans les derniers instants de la partie.Une énorme déception pour les, puisque ces derniers ont mené deux fois au score. D'abord grâce à une tête sur corner de Silva, auteur d'un joli sauvetage sur sa ligne un peu plus tard, puis à une volée sublime de Mount. Mais malgré leur 63 % de possession de balle, les visiteurs n'ont jamais maîtrisé la partie et restent par conséquent sous la menace des(qui, avec une petite unité de retard, pourrait récupérer la place de leader en cas de succès à Watford). Ce sont d'ailleurs les locaux qui se sont procuré les plus grosses occasions, avec par exemple l'irrésistible Bowen sur un centre d'Antonio.Il revient quand, Kanté ?