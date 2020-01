Chelsea ne tremble pas, Tottenham cale

16

Chelsea (4-3-3) : Caballero - R. James, A. Christensen, Tomori, Emerson - Barkley, Jorginho (c), Kovačić (Mount, 69e) - Hudson-Odoi, Batshuayi, Pedro (Lamptey, 76e). Entraîneur : Frank Lampard.



Forest (4-4-2) : J. Smith - Jenkinson, Dawson, Figueiredo (Benalouane, 46e), Ribeiro - Adomah, Yates, Semedo (Fornah, 69e), J. Carvalho - Mighten, B. Johnson (En-Neyah, 81e). Entraîneur : Sabri Lamouchi.



Boro (3-4-2-1) : Mejías - Howson, McNair, Fry - Spence, Clayton, Saville, Coulson (M. Johnson, 67e) - Roberts (Gestede, 69e), Tavernier - A. Fletcher (Nmecha, 76e). Entraîneur : Jonathan Woodgate.



Tottenham (3-5-2) : Gazzaniga - Dier, Alderweireld, Vertonghen (c) - Aurier, C. Eriksen, Winks (Lamela, 56e), D. Alli, R. Sessegnon (Lo Celso, 56e) - Lucas M., H. Son. Entraîneur : José Mourinho.



JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec un Olivier Giroud aperçu sur le banc de Stamford Bridge et dans son beau maillot rétro fêtant le 50e anniversaire de sa première victoire en Cup , Chelsea n'a pas douté, et ce, grâce à l'intenable Callum Hudson-Odoi. Le crack londonien n'a même pas mis 6 minutes à ouvrir le score sur une frappe vicieuse du gauche, à la conclusion d'une action menée par Pedro : le deuxième but de la saison pour l'international anglais. Forest a répondu en contre, mais le penalty initialement accordé à Alex Mighten pour une faute de Fikayo Tomori n'a pas été validé par la VAR (22). Peut-être le tournant du match, car dans la foulée, CHO a de nouveau apporté le danger, et Ross Barkley a profité de la frappe de son coéquipier repoussée par Jordan Smith pour doubler la marque (33). Puis juste avant la pause, Michy Batshuayi est passé proche d'inscrire son premier but depuis plus de deux mois, mais sa tête n'a pas trouvé le cadre (45+1) et il a gâché une belle ouverture d'Hudson-Odoi en deuxième (70). Malgré l'entrée de l'ancien Stéphanois Benalouane, les hommes de Sabri Lamouchi (4de Championship) n'ont rien pu faire, le but de Ryan Yates étant refusé pour hors-jeu (67).Après deux matchs sans victoire en Premier League, l'escouade de José Mourinho pensait certainement se refaire la cerise en passant sur Middlesbrough : raté, on n'est même pas passé loin de la catastrophe. Paddy McNair est passé tout proche du CSC (17) en début de match, et ensuite, ce sont les locaux qui ont fait le jeu : après une grosse chaleur sur les cages de Paulo Gazzaniga en première période à la suite d'un coup de casque de Dael Fry sur coup franc (23), lesont été punis lorsque Ashley Fletcher (formé à Manchester United) est parti à la limite du hors-jeu pour s'en aller ajuster le portier des visiteurs (50), faisant exploser le Riverside Stadium. Mais la joie des locaux n'a pas duré longtemps : à l'heure de jeu sur une galette de Serge Aurier au second poteau, Lucas Moura a fait recoller Tottenham au score de la tête (61). En quête de doublé et de qualif' pour les siens, le Brésilien a ensuite buté sur Tomás Mejías (81). Tottenham ira auface à la formation de Championship. le Derby County de Wayne Rooney (Championship) est allé taper Palace à Selhurst Park (0-1), Sheffield United est venu à bout de Fylde (National League, 2-1)...