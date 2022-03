Chelsea écarte Middlesbrough et rejoint le carré final de la FA CUP

Middlesbrough (3-5-2) : Lumley - Dijksteel, McNair (Peltier, 53e), Fry (Bamba, 46e) - Taylor (Bola, 58e), Howson, Crooks, Taverneir, Jones - Balogun (Coburn 74e), Connolly (Watmore, 58e). Entraîneur : Chris Wilder.



Chelsea (4-2-3-1) : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, Sarr - Kovačić (Kanté, 69e), Loftus-Cheek - Mount, Ziyech (Kenedy, 81e) Pulisic (Werner, 69e) - Lukaku (Vale, 84e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

La fin du rêve.Après avoir éliminé Manchester United et Tottenham, Middlesbrough ne réussit pas la passe de trois en s'inclinant face à Chelsea (0-2) au Riverside Stadium en quarts de finale de la FA Cup.C'est bien connu, lorsqu'une équipe de l'élite affronte une formation de division inférieure - Championship en l'occurrence -, le plus dur est souvent de marquer ce premier but et ainsi s'éviter un match piège. Et ça, Chelsea l'a bien compris. À l'image de Mason Mount, parfaitement lancé en contre-attaque par Hakim Ziyech, qui adresse un centre parfait pour Romelu Lukaku qui n'a plus qu'à pousser le cuir dans le but vide. L'international anglais va s'offrir une seconde passe décisive quelques minutes plus tard lorsque Hakim Ziyech fait sa spéciale en se mettant sur son pied gauche depuis son couloir droit pour armer une puissante frappeSerein, Chelsea peut alors enchaîner les passes à dix et faire défiler le chronomètre durant la seconde période, tandis que Thiago Silva s'occupe de repousser les rares offensives adverses. Entré en jeu à vingt minutes du terme, Timo Werner, qui n'a marqué qu'en FA Cup en 2022, espérait alors en profiter pour retrouver la joie de faire trembler les filets. Sauf que le portier Joe Lumley en a décidé autrement (73). Chelsea s'en contentera.Thomas Tuchel n'a donc, cette fois-ci, pas eu à se poser la question de changer son gardien de but juste avant la séance de tirs au but.