Cagliari écarte la Roma et quitte la zone rouge

Cagliari (3-4-1-2) : Vicario - Ceppitelli, Godín, Carboni - Nández, Marin (Duncan 83e), Deiola, Lykogiánnis (Zappa 75e) - João Pedro - Simeone (Rugani 83e), Pavoletti (Cerri 75e). Entraîneur : Leonardo Semplici.



AS Roma (3-4-2-1) : Pau López - Mancini, Smalling (Cristante 59e), Fazio - Santon (Karsdorp 59e), Villar, Diawara (Veretout 75e), Bruno Peres (Spinazzola 45e) - Pérez, Pellegrini (Mkhitaryan 59e) - Mayoral. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Cagliari pouvait s'extirper de la zone rouge pour la première fois depuis un long moment en cas de victoire contre une Roma remaniée et focalisée sur son déplacement à Manchester. C'est chose faite, après un match prolifique (3-2).Motivés par la défaite de Benevento en ouverture ce dimanche, les Sardes ont démarré la partie tambour battant. Après une action d'école, Lykogiánnis exécute Pau López à bout portant. On saluera le travail de Nández pour éliminer trois Romains avant de centrer et la subtile déviation du talon signée João Pedro, qui ont mâché le travail du latéral grec. La Roma, elle, va un temps monopoliser le cuir (145 passes complétées à 25 sur les 23 premières minutes) avant de répliquer. D'abord avec un raid solitaire de Carles Pérez qui aurait mérité mieux (17), puis sur un bon service de Pellegrini dans l'intervalle, lorsque le même Pérez se sert du montant gauche de Vicario comme d'un boomerang pour égaliser dans le but videAprès une première période plus équilibrée au niveau des situations que de la possession, Cagliari va reprendre la main sur une mauvaise relance de Mancini, bien exploitée par Răzvan Marin. Libre de tout marquage sur corner, João Pedro fait le break en faveur des, inscrivant du même coup son quinzième but de la saison en Serie A. Copie conforme dans l'autre surface quelques instants plus tard, lorsque Fazio s'élève pour réduire la marqueMalgré une ultime frayeur sur une tête de Mancini parée par Vicario (77), Cagliari enchaîne un troisième succès de rang et passe 17à la différence de buts. Pour la Roma, 7et larguée, la Ligue Europa revêt désormais une importance capitale dans la course à la Ligue des champions.