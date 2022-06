Byron Moreno, l'arbitre ripou qui a gâché le Mondial 2002

Accusé par toute l’Italie de l’avoir volée lors d’un huitième de finale perdu contre une Corée du Sud à domicile en 2002, l’arbitre équatorien Byron Moreno a fini par se faire coffrer, huit ans plus tard, alors qu’il tentait d’introduire six kilos d’héroïne sur le sol américain. Retour sur le parcours folklorique d’une grande bouche qui n’en était pas à sa première erreur de jugement.

« En 2002, ce n’est pas dans le slip qu’il avait ses six kilos d’héroïne, mais plutôt dans le corps. »

« C’était une vedette. Il était pratiquement plus célèbre que les joueurs de la sélection. C’était un peu le Pierluigi Collina sud-américain »

Par Maxime Marchon et Marc Hervez

On l’appelait. Pourtant, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2010, peu après minuit, Byron Moreno est tombé entre les mains de la justice américaine, dans un terminal de l’aéroport JFK de New York City. L’ex-sifflet international équatorien descendait du vol 700 de la compagnie Aerogal –contraction de Aerolineas et Galapagos– reliant Guayaquil à la Grosse Pomme avec 6 kilos et 205 grammes d’héroïne sur lui. L’équivalent d’un demi-million de dollars de dope, selon les autorités US, répartis en dix petits sachets transparents scotchés sur son ventre, son dos et ses jambes. Une méthode vintage visiblement moins dangereuse, mais plus aléatoire que celle, en vogue en Amérique du Sud, qui consiste à ingurgiter une vingtaine de capotes en priant pour que les sucs gastriques sécrétés par la digestion n’entraînent pas la dissolution du latex. Et donc la mort par overdose. Bref, Byron Moreno est ce qu’il est convenu d’appeler une mule. Une sorte de milieu relayeur du crime organisé, payé très cher, autour de 50 000 dollars la course en moyenne, pour faire la dernière passe. Les instances judiciaires ont immédiatement prononcé l’incarcération provisoire du contrevenant, sans possibilité de libération sous caution. À ce moment-là, le natif de Quito risquait dix ans de cabane.À plusieurs milliers de kilomètres des geôles américaines, Angelo Di Livio rigole jaune. L’ancien milieu de la nazionale peut bien savourer sa vengeance sur l’Équatorien, dont la tête est mise à prix de l’autre côté des Alpes. En cause, son arbitrage au soir d’un huitième de finale de Coupe du monde Italie-Corée du Sud, joué le 18 juin 2002 à Daejeon. Florilège de la prestation de Moreno ce soir-là: penalty accordé aux Coréens, carton rouge plus que litigieux envers Francesco Totti, et but en or refusé à la Nazionale pour un hors-jeu inexistant de Damiano Tommasi. Lequel a eu depuis le temps de se faire sa religion:Plus que ces erreurs, les Italiens sont scandalisés ce jour-là par le comportement de Moreno qui semble, selon eux, prendre un malin plaisir à les enfoncer., se remémore Di Livio. Dès le lendemain du match, la polémique enfle. L’arbitre aurait pu faire profil bas, il préfère venir affronter la presse italienne le sourire aux lèvres et la bedaine en évidence. Première question:Réponse:Plus loin dans l’interrogatoire, l’Équatorien rappelle aux Transalpins qu’ils feraient mieux de se regarder dans la glace avant de lui chercher des noises.Puis il se vante un peu:Lorsqu’il se lève de sa chaise, Byron Moreno est un autre homme: la compétition n’est pas encore terminée que lui s’est déjà assuré une place dans l’histoire de la Coupe du monde. Il peut annoncer qu’il part en vacances à Miami. Tellement tranquille que le 12 août, l’arbitre en rajoute une couche à la télévision chilienne:Dans la foulée, un promoteur immobilier sicilien utilise l’affaire pour se faire un coup de com’ en annonçant qu’il baptisera du blase de l’arbitre les toilettes de l’hôtel qu’il est en train de construire. Byron Moreno choisit d’appliquer la même stratégie: la mauvaise publicité, c’est encore de la publicité. Puisque son nom fait vendre en Italie, autant en profiter. Invité à la télévision italienne, l’Équatorien accourt avec plaisir. Même si c’est pour se faire ridiculiser, danser en tenue d’arbitre au milieu de jeunes filles dénudées, se prendre un seau d’eau sur la gueule ou récolter les lazzi du public dès qu’il ouvre la bouche. Les audiences sont bonnes, la paye aussi. Adriano Aragozzini, l’homme qui a fait venir Moreno sur les plateaux de la Rai via un intermédiaire colombien, garde le souvenir d’un type prêt à tout pour l’argent:Flairant lui aussi le coup fumant, Aragozzini, sorte de Gérard Louvin à la sauce carbonara, fera revenir Moreno une autre fois en Italie, quelques mois plus tard, pour une sorte de cirque fellinien mi-drôle, mi-pathétique.Lors de ces interventions, Moreno accepte de lâcher du lest sur son arbitrage. Il concède queet balance plusieurs fois son juge de touche, qui, et c’est la pure vérité, avait levé son drapeau sur le but de Tommasi avant que l’arbitre ne porte le sifflet à la bouche. Mais Moreno continue de se battre sur un point: sa probité. Accusé de corruption, il mettra plusieurs fois les points sur les i, notamment concernant la Mercedes qu’il s’était achetée au retour du mondial., balance-t-il en direct à la Rai. Aragozzini se souvient que durant son séjour italien, l’arbitre ne quittait jamais un attaché-case contenant un document prouvant la régularité de l’achat de sa Mercedes.Au pays, Byron Moreno peut en revanche se balader les mains dans les poches: il est reçu en héros. Lors de son premier match de reprise du championnat, il est accueilli par une standing ovation au moment de son entrée sur la pelouse. Après tout, l’arbitre est l’Équatorien qui est allé le plus loin dans le tournoi., détaille son compatriote Bomer Fierro Chávez, qui fut son assistant durant la rencontre USA-Portugal au Mondial 2002. Byron Moreno sera pourtant vite rattrapé par son destin. À l’automne 2002, il accorde treize minutes d’arrêts de jeu lors du match entre Liga de Quito et le Sporting Club Barcelona Guayaquil. Suffisant pour que les locaux, menés au score, égalisent puis remportent la partie 4-3. Bizarrement, sur la feuille de match, l’homme en noir ne mentionne pas un temps additionnel aussi élevé. Un oubli qui lui vaudra vingt matchs de suspension. Devant la commission des arbitres, il se défend en arguant que les 90 minutes de jeu effectif n’avaient pas eu lieu, Barcelona Guayaquil faisant tout pour gagner du temps. Soit. Mais c’est surtout sa présence sur la liste des prétendants au conseil municipal de Quito pour les élections à venir qui gêne. Face à cette « coïncidence » , la FIFA décidera d’ouvrir une enquête. Sa purge consommée, Moreno ne met pas longtemps à refaire parler de lui. En mai 2003, deux matchs après sa reprise, il expulse trois joueurs du Deportivo Quito dans la même rencontre., analyse le présentateur TV Carlos Victor Morales, qui co-animait une émission sur le foot avec l’ancien arbitre jusqu’à son arrestation. Le mois suivant, sous la pression des dirigeants de la fédération, Byron Moreno jette le sifflet. Puis il se plante aux élections. Ne lui reste qu’une dernière casquette à brandir pour continuer dans le foot et rester au centre de l’attention: les médias. La radio dans un premier temps, puis la télévision sur Canal Uno. Certes, Byron Moreno a bien des diplômes d’avocat de l’université centrale de Quito, mais, de son propre aveu, « n’exerce pas » ., poursuit l’animateur TV.Employé en tant que consultant, Byron Moreno était chargé de décrypter les actions... litigieuses. De l’humour?Reste une autre question: comment Byron Moreno qui, malgré ses casseroles, était resté un personnage public et populaire, a-t-il pu passer de consultant à passeur de drogue?, avance Fernando Carrión, journaliste foot à Radio Quito. À dire vrai, les uns furent la conséquence des autres. Quelques années avant les faits, Byron Moreno a perdu son fils de trois ans, atteint d’une insuffisance cardiaque, non sans s’être ruiné en opérations coûteuses. Puis il a divorcé une seconde fois en six ans. Avant de se retrouver endetté jusqu’au cou à la suite d’un accident de voiture qu’il a lui-même provoqué au volant d’une voiture de location, et pour lequel il a fait quelques jours au trou. Enfin, en juillet 2008, on raconte qu’il a agressé sa mère avec une bouteille en verre et blessé sa nièce de 8 ans par la même occasion au cours d’une fiesta. Si ses problèmes de trésorerie étaient connus de certains, la nouvelle de son arrestation a tout de même estomaqué le pays, mais surtout son entourage., hallucine encore Carlos Victor Morales.L’ancien compère de Moreno à l’antenne n’avait aucune idée de la double vie que menait son collègue. Voire de sa vie tout court.Ses voyages? Bien que cela ne prouve rien, Moreno aurait bouclé en septembre 2010 son cinquième aller-retour aux States de l’année s’il n’avait pas été interpellé. C’est ce qu’on appelle aimer les États-Unis. Ou savoir gérer sa reconversion. Car il faut bien l’avouer, Byron Moreno avait le profil parfait de la mule. D’abord par sa nationalité., explique Jorge Lopez, consul général d’Équateur à New York à l’époque et jusqu’en novembre 2017. Ensuite, en raison de sa personnalité. Qui de plus insoupçonnable qu’un mec qui passe à la télé toutes les semaines? Moreno a d’ailleurs utilisé sa notoriété pour passer entre les mailles du filet à l’aéroport international José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Les caméras de surveillance du terminal l’ont capté en train de refuser une simple fouille aux portiques de sécurité. Pour se justifier, l’ancien arbitre a prétendu avoir subi une opération récente à l’abdomen. Ingénieux stratagème lui permettant de boycotter tout contact tactile. Cette séquence vidéo qui a fait le tour du Net n’a pas vraiment été du goût de la population et des autorités à l’époque. Les uns ont déploré les fameux traitements de faveur dont jouissent les puissants, pendant que les autres ont pointé du doigt la négligence du personnel de l’aéroport. L’affaire Moreno a également relancé le débat sur l’efficacité de la politique de répression du narcotrafic en Équateur. En plein tourment médiatique, les têtes pensantes du pays ont décidé d’augmenter le nombre des contrôles. Des caméras dans les bars et restos des aéroports ont également été installées, alors que davantage de chiens policiers sont bientôt venus renifler du fessier à l’approche des zones d’embarquements.Des mesures que Byron Moreno a suivi d’un œil très lointain. D’abord emprisonné en préventive à New York, l’ex-arbitre n’allait pas fort. Une radio équatorienne a même par erreur annoncé son suicide, deux jours après son incarcération., relate le consul Jorge Lopez. Pas à un contrepied près, Moreno commence par plaider non coupable., déclare-t-il au tribunal de Brooklyn avant de changer d’avis et d’admettre sa culpabilité le 13 janvier 2011. Une attitude qui lui permet de n’écoper que d’une peine de deux ans et demi de prison, finalement réduite à 26 mois pour bonne conduite, l’ancien arbitre ayant notamment ouvert une école de football au sein du pénitencier. Extradé en Équateur le 3 décembre 2012, la grande gueule n’a plus trop fait parler de lui depuis. En juin 2017, à l’occasion d’une rencontre entre Liga de Quito et le SC Barcelona, il acceptait finalement de répondre à la presse de son pays: