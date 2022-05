Bruges fait chuter l'Union saint-gilloise

Union saint-gilloise (3-5-2) : Moris – Bager (Kozłowski, 79e), Burgess, Machida – Nieuwkoop (François, 69e), Lazare (Mitoma, 69e), Nielsen, Teuma, Lapoussin – Vanzeir (Kandouss, 88e), Undav. Entraîneur : Felice Mazzù.



FC Bruges (3-5-2) : Mignolet – Mata, Mechele, Nsoki – Buchanan, Balanta, Odoi (Sobol, 59e), Vanaken, De Ketelaere – Lang (Nusa, 87e), Adamyan (Skov Olsen 70e). Entraîneur : Alfred Schreuder.

LB

Chefs de Bruges.Le champion en titre bat le leader. Dominé, sans occasion ni inspiration, Bruges s’impose quand même sur le terrain de l’Union saint-gilloise. Après une longue cession de possession du FC Bruges, Buchanan décale Skov Olsen tout juste entré en jeu. Ce dernier délivre une galette pour Vanaken, tout seul au second poteau. Le capitaine n’attend que ça et, de la tête, ouvre le score devant une défense de Bruxelles dans les choux. En fin de match, les Unionistes donnent tout, et Moris monte sur les coups de pied arrêtés. Pas de scénario à la Ali Ahamada : en contre, Nusa pousse au contraire le ballon dans le but videDans un stade Joseph-Marien rempli, l’Union saint-gilloise domine auparavant les débats. Sauf que s’ils ont le ballon, les Bruxellois n’en font pas grand-chose. Beaucoup de centres sont approximatifs, les frappes sont molles... Mais Lazare est accroché dans la surface par Mechele sur une longue ouverture, et Vanzeir a donc l’occasion de donner l’avantage à son équipe. Reste que Mignolet gesticule dans tous les sens, et ça marche : l’attaquant envoie son tir à gauche de la cage. En trois rencontres cette saison, l’Union saint-gilloise ne s’est jamais imposée face à Bruges, perdant deux fois. Le Mazzuchisme aurait-il ses limites ? En tout cas, Bruges repasse devant au classement. Les deux équipes étant à égalité de points, les joueurs de Felice Mazzù vont devoir s’imposer chez leur adversaire pour continuer de rêver au titre.La revanche est prévue dès ce mercredi.