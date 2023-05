Zoumana Camara prolonge l’aventure à la tête des U19 du PSG

Parisien à vie.

Zoumana Camara a prolongé son contrat d’entraîneur des U19 du PSG jusqu’en 2024. Le club de la capitale l’a confirmé ce mercredi avec un communiqué : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Zoumana Camara au poste d’entraîneur principal de l’équipe U19, pour une saison supplémentaire. » L’ancien défenseur a joué 224 matchs et inscrit 7 buts pour le club parisien entre 2007 et 2015. Le natif de Colombes était entraîneur adjoint de l’équipe première, toujours en 2015, avant de reprendre la tête des U19 du PSG, en 2021. L’homme de 44 ans se réjouit de poursuivre son expérience parisienne : « Être à la tête de la deuxième équipe du club, c’est une vraie responsabilité à mes yeux. Nous disposons de joueurs très talentueux au sein du centre de formation. »

L’objectif de l’ancien de l’Inter est « d’assurer le développement des joueurs et de les guider pour qu’ils atteignent le plus haut niveau possible, tout en continuant à enrichir mon expérience et mes compétences en tant qu’entraîneur ». Les U19 du PSG sont deuxièmes de leur groupe A dans le championnat de France des U19 avec 49 points en 25 matchs. En Youth League, la bande de Zoumana Camara s’est fait éliminer par le Borussia Dortmund, en 8es de finale de la compétition, (1-1, 5-4 aux TAB).

