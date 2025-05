Zinédine Zidane répète son envie de devenir sélectionneur des Bleus dans le futur

Un modèle de patience.

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur des Bleus dans un peu plus d’un an, après la Coupe du monde 2026, et tout le monde pense forcément à Zinédine Zidane pour lui succéder.

Lors d’un évènement organisé ce lundi par son équipementier Adidas, le double Z est revenu sur ce serpent de mer. « Je me sens légitime en équipe de France, où j’ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c’est un rêve, j’ai hâte », a-t-il confié dans des propos rapportés par un site spécialisé puis supprimé, selon L’Équipe, qui a eu la confirmation de leur véracité par l’entourage de l’équipementier.

« Le moment venu, ce sera un grand plaisir »

Un rêve qui pourrait prendre forme en 2026, donc, même si Zidane ne souhaite logiquement pas mettre de bâtons dans les roues de DD. « Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, et il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. J’ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n’est pas vraiment le bon moment, a-t-il ajouté. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l’occasion se présente. J’ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur. »

Allô, Philippe Diallo ?

