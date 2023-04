Will Still : « On est tombé dans un piège à cons »

Premier coup de mou pour le roi des causeries bilingues.

Ingurgité cul-sec par Strasbourg à Delaune (0-2) ce dimanche, le Stade de Reims enchaîne un second résultat négatif après la rouste à Rennes (0-3). De quoi revenir sur terre après son impressionnante série de 19 matchs sans défaite en Ligue 1 entre le 18 septembre et le 19 mars. Le coach des Rémois, Will Still, n’a pas mâché ses mots en zone mixte, après la contre-performance de ses ouailles : « On est tombé dans un piège à cons. Si t’encaisses un but après 16 secondes, c’est qu’il y a un problème. Tu ne peux pas permettre ça. On savait très bien ce qu’ils allaient proposer, on savait très bien dans quoi on ne voulait pas tomber… mais on est tombé dedans. Comme des cons. Donc c’est difficile de se remettre dans un match quand tu prends un but aussi tôt, et par la suite quand tu n’es pas prêt à défendre un jeu long et à gagner un deuxième ballon. Et une fois que tu es mené 2-0 contre une équipe avec autant d’expérience et autant de qualité, je ne vais pas dire que c’est mission impossible, mais presque. C’est embêtant. »

🎙️ Will Still : "On est tombé dans le piège, comme des cons." L'entraîneur du @StadeDeReims regrette le scénario du match pour son équipe.#SDRRCSA pic.twitter.com/z5HeW1ioOk — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 23, 2023

