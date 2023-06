Wilfried Zaha et le rappeur Stormzy rachètent un club londonien

Il n’oublie pas d’où il vient.

L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha, le rappeur Stormzy, et Danny Young (l’ancien responsable de l’équipement de Palace) ont formé un consortium pour racheter l’AFC Croydon Athletic, un club basé dans le sud de Londres qui évolution en neuvième division anglaise.

📣 📣 CLUB ANNOUNCEMENT 📣📣

We are delighted to embark on a new era at AFC Croydon Athletic, subject to final FA and league approval. This has been the culmination of many months of discussions.

Further details to follow in due course. pic.twitter.com/zruFM751nf

— The Rams (@AFCCroydonAth) June 27, 2023