Voir Lionel Messi rester ne serait pas une priorité pour le PSG

Lionel Messi, mais non.

Le Paris Saint-Germain ne se donnerait pas pour obligation de prolonger Lionel Messi. En effet, le contrat du joueur prenant fin le 30 juin, des discussions entre l’Argentin et le club de la capitale concernant une prolongation auraient certes eu lieu, mais n’auraient toutefois pas apporté d’avancées concrètes. D’une part, le PSG étant surveillé par le fair-play financier, il viserait un renforcement plus quantitatif et qualitatif que lors des précédents mercatos et espère dans le même temps parvenir à une baisse du salaire de son joueur. « Nous devons trouver des moyens de baisser la masse salariale globale pour deux raisons. D’abord, vis-à-vis du fair-play financier, mais aussi pour avoir plus de liberté sur le marché des transferts, indique une source interne au club dans un article du journal L’Équipe. On ne va pas se mentir, Messi rapporte de l’argent au club, mais c’est la ligne des salaires qu’il faut faire descendre. »

D’après certaines sources, la réduction souhaitée représenterait un quart de ce dernier actuellement. Quoi qu’il en soit, aucune véritable proposition n’aurait été faite au joueur de 35 ans. Lui-même attendrait par ailleurs des garanties sur le projet de son club actuel, notamment sur le coach en place la saison prochaine ainsi que sur les joueurs faisant partie de l’effectif.

Avant le flop, d’abord le flou total.