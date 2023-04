Vinicius victime de cris racistes à Gérone

Belle compétitivité cette saison pour le titre des supporters les plus gerbants d’Europe.

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse de Gérone en Liga (4-2). Une rencontre marquée, une nouvelle fois, par des agissements racistes de la part de supporters envers Vinicius Junior (déjà le cas dans le derby madrilène en septembre et à Majorque en février). À la 37e minute de la rencontre, l’international brésilien (21 sélections) écope d’un carton jaune pour provocation à la suite d’un contact. Dans la foulée des « Mono » (singe en espagnol) descendent des tribunes de l’Estadio Municipal de Montilivi. Plus tard dans le match, un supporter catalan imitant des cris de singe a même été filmé par les caméras du diffuseur. La Liga qui n’a, pour l’heure, pas communiqué sur le sujet a en revanche été visée par un tweet de Vinicius après la rencontre. Buteur ce mardi, le merengue a fait savoir son desespoir via des émoticônes, après le poste du média brésilien Mundo da Bola : « Vinícius Jr était allongé sur le sol et le joueur de Gérone lui a lancé le ballon. Vini s’est plaint, a pris un carton jaune et l’adversaire rien. »

La Liga ne géron rien du tout.

