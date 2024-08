Vinicius aurait rejeté un contrat d'un milliard sur 5 saisons venu d'Arabie saoudite

Eldorado cherche nouvel élu.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait-elle donné des idées aux dirigeants saoudiens ? Loin de nous l’idée que l’ancien Parisien fasse de l’ombre aux stars déjà installés à la Maison Blanche, mais les clubs du Golfe y ont peut-être vu une opportunité. Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid a eu des discussions avec une délégation du fonds d’investissement public saoudien (PIF) concernant l’ailier de 24 ans. Un contrat très lucratif aurait été proposé au joueur, qui l’aurait rejeté. Selon Marca, on parlerai d’un contrat pharaonique d’un milliard d’euros sur 5 ans.

