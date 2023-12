Vers un prolongement du moratoire pour les supporters ?

La communication, ce n’est toujours pas le truc du gouvernement.

Alors que le moratoire sur les interdictions de déplacement des supporters prend fin ce lundi, l’avenir de ce dispositif reste flou et très incertain. En marge de la 12e séance plénière de l’Instance Nationale du Supportérisme (INS), Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée sur le sujet, laissant planer le doute quant à un prolongement du moratoire qui « a produit des résultats ». Lors de la séance plénière de l’INS, une initiative plus globale a été évoquée pour le début de l’année 2024, les premiers résultats du moratoire « demandant à être confirmés à moyen terme » comme le dit le communiqué.

Pour justifier son dispositif, la ministre des Sports a parlé de la nécessité d’un « électrochoc » et d’une « réponse juste et extrêmement ferme » suite aux événements tragiques des dernières semaines, qui ont conduit à la mort d’un supporter nantais le 3 décembre. Même si le « le moratoire ne s’est probablement pas déroulé exactement de la manière dont chacun aurait pu le souhaiter », il ne semble pour l’heure pas être question de la prolonger de suite, puisque qu’AOC attend « que ça se passe bien à nouveau mardi et mercredi (pour la 17e journée de Ligue 1, pas de match mardi, NDLR) ».

Ce qui sous-entend qu’un prolongement du moratoire n’est pas à exclure en cas de débordements lors de la soirée de mercredi.

