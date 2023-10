Verratti : « Pas envie d’aller dans une équipe où j’aurais pu affronter le PSG »

L’amour existe donc toujours.

Interrogé sur son départ du PSG et son choix du Qatar, celui qui n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique a justifié son choix de se diriger vers le championnat qatari. Pour Marco Verratti, « la chose la plus importante dans la vie est de prendre du plaisir ». Il explique continuer à en prendre au Qatar, même si « le niveau n’est pas le même », il voit d’autres bons côtés à avoir rejoint le club d’Al-Arabi : « Je prends d’autres plaisir, faire grandir le Championnat, conseiller mes coéquipiers ».

Un rôle de mentor qu’il prend à cœur, mais qui n’explique pas tout dans son départ d’Europe. L’Italien avance une autre explication, bien plus romantique : « Je n’avais pas envie d’aller dans une autre équipe en Europe où j’aurais pu affronter le PSG ». Amoureux au point de ne pas vouloir jouer contre son ancien club, cela faisait longtemps que ça n’avait pas été vu dans le football moderne. Lui-même confirme être amoureux du PSG : « Tu ne fais pas onze ans dans une équipe si tu n’es pas amoureux. » Mais la volonté de Marco Verratti semble n’être qu’à moitié ce qu’il aurait souhaité, lui qui dit qu’il aurait voulu que le PSG soit sa « dernière équipe ». Un ultime défi l’attendait finalement à Doha, idéal pour éviter d’affronter le PSG.

Il pourra toujours affronter le PSG lors de la visite des Parisiens début janvier pour les étrennes.

