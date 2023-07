Platini et Mbappé plus chers que Zizou !

Le foot, ça rend fou.

Ce samedi, à l’hôtel des ventes de Drouot (à Paris) se tenait une vente aux enchères « sport » opérée par le cabinet Millon. Au milieu des 435 objets de collection, trois maillots ont généré de très grosses sommes : celui de Zinédine Zidane préparé (mais pas porté) pour France-Croatie en demi-finales de la Coupe du monde 1998, parti pour 12 000 euros, une liquette de Kylian Mbappé préparée (mais pas revêtue elle non plus) pour la finale du Mondial 2018 (face à la Croatie également), arrachée pour 14 000 euros, et un tricot de Michel Platini endossé lors du mythique Bulgarie-France de 1976 (rendu célèbre par les décisions contestables de l’arbitre écossais Ian Foote et par le dérapage de Thierry Roland « Monsieur Foote, vous êtes un salaud ! »), vendu pour 14 000 également.

Une paire de crampons enfilée par le double Z lors d’un match de Liga (2003, face à Majorque) est également partie pour 11 000 euros. Mais la pièce la plus chère de cette vente n’est pas liée au ballon rond puisqu’il s’agit d’un maillot jaune porté par la légende Jacques Anquetil sur le Tour de France 1963. Son prix final ? 15 000 euros.

Florentino Pérez devra mettre un peu plus pour vraiment s’offrir Kyks, en revanche.

