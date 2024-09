Raphaël Varane ne rejouera pas avec Côme cette année

Ça sent déjà le sapin.

Blessé après 23 minutes de jeu lors de son premier match avec Côme, chez la Sampdoria en Coupe d’Italie début août, Raphaël Varane ne semble pas près de retrouver les pelouses. Le nouveau riche transalpin, entraîné par Cesc Fàbregas et porté par les frères indonésiens Michael et Robert Hartono – propriétaires du géant du tabac au clou de girofle Djarum – n’a pas apposé le nom du champion du monde 2018 sur la liste des 25 joueurs – transmise à la Fédération italienne – qualifiés pour disputer la première moitié du championnat, comme l’indique L’Équipe. Initialement estimée à un mois, la convalescence du retraité tricolore devrait donc être autrement plus longue.

Recrue star aux côtés de Nico Paz, Sergi Roberto ou encore Andrea Belotti, Varane, qui avait déjà été sur le flanc 72 jours durant sa dernière saison du côté du Manchester United, ne devrait donc pas rejouer sous ses nouvelles couleurs avant la fin de l’année civile. Une sacrée perte pour Côme, toujours en quête de son premier succès cette saison après avoir été balayé d’entrée par la Juve (3-0), puis tenu en échec sur la pelouse de Cagliari (1-1). Selon la presse italienne, une rupture du contrat du défenseur serait même envisagée.

Un partenaire de galère tout trouvé pour Victor Osimhen.