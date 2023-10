Une fraude comptable de plus à l’actif de la Juventus ?

Fraudeurs en série ?

D’après le Corriere dello Sport, la Consob – qui supervise le marché boursier et les valeurs mobilières en Italie – a signifié que le bilan comptable de juin 2022 de la Juventus était non conforme, selon ses exigences de transparence.

La Vieille Dame a répliqué dans la foulée, ce samedi, via un communiqué. La direction des Bianconeri s’y défend de tout faux pas financier : « Nous continuerons à coopérer avec l’autorité de contrôle, mais nous sommes convaincus que nous avons opéré dans le respect des lois et des règlements qui régissent la préparation des rapports financiers. Les remarques de la Consob sont basées sur des interprétations d’éléments subjectifs et des applications de règles comptables, des jugements et des évaluations que la Juventus ne partage pas. »

En 2023, le bon élève restera lombard.

Douglas Costa veut être « un soldat » de la Juve